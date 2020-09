Πολιτική

Με το βλέμμα στην Τουρκία η συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της ΕΕ

Στις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Η Κύπρος εμφανίζεται έτοιμη να διεκδικήσει κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Οι υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συζητήσουν τρέχοντα θέματα επικαιρότητας, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, ενόψει και του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι διαπραγματεύσεις κρίνονται δύσκολες, καθώς οι "27" θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τις κυρώσεις που αναμένεται να επιβληθούν σε αξιωματούχους από τη Λευκορωσία, καθώς η Κύπρος εμφανίζεται έτοιμη να διεκδικήσει κυρώσεις και σε βάρος της Τουρκίας.

«Η αντίδραση της ΕΕ σε κάθε παραβίαση αξίας και αρχής πρέπει να είναι σταθερή και όχι α λα καρτ» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Ειδικότερα, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «η αντίδραση της ΕΕ στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι αντιδράσεις μας στη καταπάτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της ΕΕ, η αντίδρασή μας σε κάθε παραβίαση αξίας και αρχής δε μπορεί να είναι α λα καρτ. Πρέπει να είναι σταθερή. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο στη διπλωματία, είμαι εδώ, είμαι έτοιμος για την εφαρμογή της πολιτικής απόφασης στην οποία καταλήξαμε στο Γκίμνιχ».

Περαιτέρω, oι συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών θα εστιασθούν στις πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη και τις σχέσεις ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης, ενώ κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας θα συζητηθεί η μελλοντική εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονία.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον ειδικό εκπρόσωπο της ΕΕ για τον Διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας και άλλων περιφερειακών θεμάτων Δυτικών Βαλκανίων, Μίροσλαβ Λάιτσακ (Miroslav Lajcak), ενώ του Συμβουλίου θα προηγηθεί άτυπο πρόγευμα που παραθέτει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ με προσκεκλημένη την αρχηγό της Λευκορωσικής αντιπολίτευσης.