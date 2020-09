Οικονομία

“Ιανός”: κυβερνητικές παρεμβάσεις για αποζημιώσεις σε περιοχές που επλήγησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι οκτώ παρεμβάσεις της κυβέρνησης, τις οποίες ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέτσας. Τι θα ισχύσει για φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η Κυβέρνηση, κατόπιν οδηγιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρά σε άμεσες παρεμβάσεις για την αποζημίωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία "Ιανός" στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.

Συγκεκριμένα:

Αναστέλλεται η πληρωμή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για έξι μήνες. Χορηγείται ενίσχυση 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του. Επιπλέον, 600 ευρώ στις πολύτεκνες οικογένειες. Επιπλέον, 600 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Παρέχεται επίσης ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή, ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας. Ειδική ενίσχυση 4.500 ευρώ παρέχεται σε άτομα που υπέστησαν κάποιας μορφής αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή. Διατίθεται, άμεσα, 1 εκατ. ευρώ σε κάθε Δήμο που έχει πληγεί, για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέσει, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τις απαραίτητες οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες Δήμους, για την αποκατάσταση των υποδομών που έχουν καταστραφεί. Προχωρά άμεσα, μέσω του ΕΛΓΑ, η καταγραφή των ζημιών, ώστε να δοθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, με τη μορφή επιδόματος, 5.000 ευρώ για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα ανά κατοικία και 8.000 ευρώ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ανά πληγείσα επιχείρηση. Προβλέπεται επιχορήγηση επιχειρήσεων ύψους 30%-70% της ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα φορτηγά αυτοκίνητα. Παρέχεται στεγαστική συνδρομή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων, που καλύπτει το σύνολο της εκτιμηθείσας ζημίας, με δωρεάν κρατική αρωγή 60% και άτοκο δάνειο 40%.

«Η κυβέρνηση εκφράζει βαθιά θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών εξαιτίας του μεσογειακού κυκλώνα που έπληξε περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εκφράζει επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας που με αυτοθυσία πολλές φορές απεγκλώβισαν και έσωσαν πολλούς συνανθρώπους μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ευχαρίστησε επίσης «όσους εργάστηκαν αλλά και εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες για την παροχή βοήθεια στους πληγέντες και την αποκατάσταση της λειτουργίας βασικών υποδομών».