Μαθητής νηπιαγωγείου θετικός στον κορονοϊό

Πληθαίνουν τα κρούσματα κορονοϊού στα σχολεία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε γονείς και μαθητές.



Ακόμη ένα κρούσμα κορονοϊού επιβεβαιώθηκε στη Γλυφάδα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Γιώργος Παπανικολάου με ανάρτησή του στο Facebook.

Αυτή τη φορά το κρούσμα εντοπίστηκε στο 13ο νηπιαγωγείο της πόλης. Το τμήμα που βρέθηκε θετικό το παιδί έκλεισε για 14 ημέρες, ενώ θα ακολουθήσουν τεστ σε όλους του νηπιαγωγούς και απολύμανση στο κτίριο.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη (17/09) είχε βρεθεί θετικό κρούσμα στο 9ο Δημοτικό σχολείο Γλυφάδας.

Η ανάρτηση του δημάρχου Γλυφάδας

Ένας μαθητής στο 13ο νηπιαγωγείο της πόλης μας διαγνώστηκε με κορονοϊό. Το τμήμα του μαθητή διακόπτει τη λειτουργία του για 14 ημέρες και ακολουθούμε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές πιστά όλη την προβλεπόμενη διαδικασία για απολύμανση, ιχνηλάτηση, κλπ.

Επιπλέον, θα κάνουμε, με ίδιους πόρους, μοριακά τεστ για κορονοϊό σε όλους τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου. Περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον μικρό μας φίλο!

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά την έκκληση να ακολουθούμε τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών και να τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας. Παραμένουμε σε πλήρη και διαρκή εγρήγορση.