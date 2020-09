Κόσμος

Άνοιξε την κοιλιά της γυναίκας του για να μάθει το φύλλο του μωρού!

Φρίκη προκαλεί το περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας.

Ένα φρικτό περιστατικό έλαβε χώρα στην Πολιτεία Ουτάρ Πραντές της Ινδίας, όταν ένας άνδρας φέρεται να άνοιξε με αιχμηρό αντικείμενο την κοιλιά της 35χρονης εγκυμονούσας συζύγου του για να δει αν κυοφορεί γιο, μιας και το ζευγάρι ήταν ήδη γονείς πέντε κοριτσιών.

Η γυναίκα που βρισκόταν σε προχωρημένη κύηση και συγκεκριμένα στον 6 μήνα εγκυμοσύνης της, διακομίστηκε στο νοσοκομείο από μέλη της οικογένειάς της, τα οποία γνωστοποίησαν και την απερίγραπτη πράξη του συζύγου της.

Οι άντρες της ασφάλειας πέρασαν χειροπέδες στον αδίστακτο άνδρα, ενώ την ίδια ώρα διερευνώνται τα ακριβή αίτια που τον οδήγησαν σε μια τέτοια πράξη.

Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ άγνωστο παραμένει αν το βρέφος επέζησε.