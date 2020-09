Οικονομία

Ηλεκτρικά μοτοποδήλατα: Διευκρινίσεις για την κυκλοφορία τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται άδεια οδήγησης και ποια άλλα εγγραφα απαιτούνται.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, διευκρινίζει στο καταναλωτικό κοινό ότι «η κατηγορία των ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων που έχουν δυνατότητα αυτόνομης κίνησης, χωρίς υποβοήθηση με πετάλι, είναι οχήματα που υπάγονται σε κανόνες κυκλοφορίας και απαιτείται άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου για την κυκλοφορία τους.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η διευκρίνιση κρίνεται σκόπιμη για να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση στην αγορά, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για παραπλανητικές διαφημίσεις ηλεκτροκίνητων μοτοποδηλάτων, τα οποία παρουσιάζονται ως ηλεκτρικά ποδήλατα.

Προς τούτο, υπενθυμίζονται τα εξής:

τα ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με ηλεκτροκινητήρα, η ισχύς του οποίου διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση. Για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών ποδηλάτων δεν απαιτείται δίπλωμα οδήγησης.

Αντίθετα, τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα με ενσωματωμένα πεντάλ, χειρόγκαζο και διακόπτη, μπορούν να κινούνται αυτόνομα μέσω του ηλεκτροκινητήρα, χωρίς δηλαδή ο αναβάτης να κάνει πετάλι. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η ταχύτητά τους υπερβαίνει ακόμη και τα 25 χλμ την ώρα.

Για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων απαιτείται: έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες, δίπλωμα οδήγησης μοτοποδηλάτου, τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός. Επίσης, είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους.

Σημειώνεται πως η κυκλοφορία των ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων χωρίς συνοδευτικά έγγραφα και εξοπλισμό, συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στο νέο σχέδιο νόμου για τη Μικροκινητικότητα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα περιχαρακώσει περαιτέρω τη νόμιμη κυκλοφορία των ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση, με σκοπό την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση των ελέγχων από την Τροχαία.»