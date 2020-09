Κοινωνία

Τραυματίες σε τροχαίο άνδρες της ΔΙΑΣ

Οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε το κόκκινο φανάρι και χτύπησε τη μηχανή με τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ.

Τροχαίο ατύχημα με πλήρωμα της Ομάδας ΔΙΑΣ σημειώθηκε, το πρωί της Δευτέρας, στη συμβολή της Λ.Αλεξάνδρας με την Λ. Κηφισίας,

Το ατύχημα όταν οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε το κόκκινο φανάρι και χτύπησε τη μηχανή με τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ.

Και οι δυο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο 401 ο ένας με κάταγμα στο πλευρό και ο άλλος με ελαφρά τραύατα.