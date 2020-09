Κοινωνία

Μετέφεραν ναρκωτικά μέσα σε φορτίο με μπισκότα και τσιπς (εικόνες)

Χειροπέδες σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή από την Ισπανία στην Ελλάδα σημαντικών ποσοτήτων του ναρκωτικού skunk.

Συνελήφθησαν, το μεσημέρι της Κυριακής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 63χρονος Έλληνας και 29χρονος αλλοδαπός, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή από την Ισπανία στην Ελληνική Επικράτεια σημαντικών ποσοτήτων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), καθώς επίσης τη μεταφορά, αποθήκευση και εν συνεχεία την περαιτέρω διακίνηση της στην εγχώρια παράνομη αγορά. Αναζητούνται τρία 3 ακόμα μέλη της οργάνωσης.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «η ανωτέρω Υπηρεσία, στο πλαίσιο της δράσης της για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελληνική Επικράτεια και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και επισταμένης έρευνας, αποκάλυψε τη δράση της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποίησε τα μέλη της.

Όπως εξακριβώθηκε, ο 63χρονος, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών της οργάνωσης, εισήγαγε μέσω του λιμένα Ηγουμενίτσας με φορτηγό αυτοκίνητο, ποσότητα κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) βάρους-122- κιλών και -590- γραμμάριων, με το προκάλυμμα της νόμιμης μεταφοράς φορτίου (μπισκότα και τσιπς). Την ανωτέρω ποσότητα είχε παραλάβει από την Ισπανία.





Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της 20ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Μαραθώνα, κατελήφθησαν κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο μεν 63χρονος να κατέχει εντός του φορτηγού ποσότητα κάνναβης βάρους -68.090- γραμμαρίων, ο δε 29χρονος να κατέχει εντός έτερου φορτηγού ποσότητα κάνναβης βάρους -54.500- γραμμαρίων, την οποία μόλις είχε μεταφορτώσει.



Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

ποσότητα κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), βάρους-122- κιλών και -590- γραμμάριων.

Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο

Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο

το χρηματικό ποσό των -970- ευρώ

(3) κινητά τηλέφωνα

συσκευή tablet

Σημειώνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση της ανωτέρω ποσότητας, υπερβαίνει τις -700.000- ευρώ.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.»