Κοινωνία

Απίστευτες εικόνες συνωστισμού σε γαμήλια γλέντια (βίντεο)

Σαν να θέλει η νύφη και ο γαμπρός... "τύφλα" να 'χουν τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού...

Δεν έχουν τέλος τα γαμήλια πάρτι και στην Εύβοια, η οποία συγκεντρώνει επίσης δεκάδες κρούσματα κορονοϊού τον τελευταίο καιρό...

Μετά από έρευνα το EviaZoom.gr εξασφάλισε βίντεο από γαμήλια γλέντια που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου στην Ερέτρια, σε χώρο δεξιώσεων και στις 5 Σεπτεμβρίου 2020 αντίστοιχα, σε club, στις Αλυκές Δροσιάς.

Όπως θα δείτε οι καλεσμένοι χόρευαν όλοι μαζί, χωρίς να τηρείται κανένα μέτρο διασποράς κατά του ιού, όπως η χρήση μάσκας, σαν να μην υπάρχει κορονοϊός.