Πολιτική

Εντυπωσιακές εικόνες με άρματα μάχης στην Ξάνθη (βίντεο)

Διαγωνισμός Ουλαμών Αρμάτων των μονάδων τεθωρακισμένων διεξήχθη στο Πετροχώρι.

Εντυπωσιακό βίντεο από τον διαγωνισμό Ουλαμών Αρμάτων που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα στην Ξάνθη έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ).

Aπό τις 14 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου, στο πεδίο βολής αρμάτων στο Πετροχώρι Ξάνθης πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός ουλαμών αρμάτων των μονάδων τεθωρακισμένων που διαθέτουν άρματα LEO2 με συμμετοχή τμήματος των United States Army Europe.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΣ, «οι ουλαμοί αξιολογήθηκαν σε επιχειρησιακές διαδικασίες με μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια, οι οποίες ήταν εστιασμένες σε θέματα τακτικής μικρών κλιμακίων, τεχνικής της βολής και τεχνικών θεμάτων των αρμάτων.

Η τελική κατάταξη των ουλαμών εξάγεται από το συνδυασμό του χρόνου που χρειάστηκε το κάθε πλήρωμα για να ολοκληρώσει τις δοκιμασίες σε συνάρτηση με επιμέρους βαθμολόγηση των δεξιοτήτων του και ειδικά της ευστοχίας των βολών των πληρωμάτων των αρμάτων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι έδειξαν πάθος και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, καταλήγει η ανακοίνωση».