Μηταράκης για Μόρια: Οι εμπρηστές θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη και θα απελαθούν

Διαβεβαίωσε για ταχεία αποσυμφόρηση της χώρας από πρόσφυγες και μετανάστες. Για εικονική πραγματικότητα τον κατηγόρησε η αντιπολίτευση.

«Στη χώρα μας, όσοι δικαιούνται διεθνούς προστασίας, απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Υποχρέωση που δεν έγινε δεκτή από ορισμένους στη Μόρια, και με τις εγκληματικές τους ενέργειες οδηγήθηκαν στο δρόμο 12.000 αιτούντες άσυλο. Οι ελάχιστοι αυτοί υπαίτιοι του εμπρησμού, που έθεσε χιλιάδες ζωές σε κίνδυνο, φυσικά θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους στην ελληνική δικαιοσύνη, θα εκτίσουν τις ποινές τους και φυσικά θα απελαθούν».

Αυτό τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ενημερώνοντας την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής σχετικά με το μεταναστευτικό-προσφυγικό πρόβλημα, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι άμεσα θα ξεκινήσει η κατασκευή της μόνιμης δομής.

Ο κ. Μηταράκης δέχθηκε την έντονη κριτική σύσσωμης της αντιπολίτευσης, η οποία τον κατηγόρησε ότι «ζει σε μια εικονική πραγματικότητα», ότι «προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση», ενώ επέρριψε μεγάλες ευθύνες στη Κυβέρνηση για τα γεγονότα της Μόριας, καταλογίζοντάς της «κακούς χειρισμούς, έλλειψη στρατηγικού σχεδίου και ανεύθυνη διαχείριση του προβλήματος».

«Πλέον η Μόρια τελείωσε, θα χτιστεί κάτι καλό από το μηδέν, κατά τα πρότυπα των ΚΥΤ των άλλων νησιών, σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή τόσο για την εικόνα της χώρας όσο και για τους αιτούντες», αντέτεινε ο κ. Μηταράκης και συμπλήρωσε: «Τα γεγονότα της Μόριας, κατέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο την ανάγκη δημιουργίας κλειστών και ελεγχόμενων δομών, που θα εγγυώνται την ασφάλεια όλων, αιτούντων και ντόπιου πληθυσμού, που θα θωρακίζουν την υγεία όλων σε καιρό πανδημίας και που φυσικά θα εξασφαλίζουν στέγη και δικαιώματα σε όσους πραγματικά το δικαιούνται».

«Η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Στόχος είναι ο περιορισμός των ροών. Το 2020 είναι η μεταβατική χρονιά που μειώθηκαν οι ροές, ξεκίνησε η ταχεία αποσυμφόρηση και ενισχύεται η ασφάλεια. Στο τέλος του χρόνου θα είναι ακόμα πιο εμφανή τα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος», ανέφερε ο κ. Μηταράκης, παραθέτοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία:

Φέτος στο τρίμηνο του καλοκαιριού καταγράφηκε μείωση κατά 89% των ροών, καθώς πέρσι στο διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου οι αφίξεις ήταν 18.519 και φέτος αφίχθησαν μόνο 2.076 άτομα.

Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί κατά 65%. Το 2017, μπήκαν 16.360, το 2018 26.694, το 2019 32.853 και φέτος έφτασαν στη χώρα μας μόνο 11.492.

Το τρίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου 2020, οι αποφάσεις ασύλου πρώτου βαθμού αυξήθηκαν κατά 109% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Σήμερα, εκκρεμούν συνολικά 95.284 αποφάσεις ασύλου, έναντι των 138.653 εκκρεμών αποφάσεων που υπήρχαν τον Δεκέμβριο του 2019. Δηλαδή, μείωση κατά 31,3%.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική που ακολούθησε στο μεταναστευτικό πρόβλημα ως Κυβέρνηση, κατηγορώντας τον ότι «εσκεμμένα δημιούργησε συνθήκες συμφόρησης και γέμισε την Ελλάδα δομές κάνοντας την θελκτικό προορισμό για μετανάστες».

Υποστήριξε επίσης ότι «το τελευταίο τρίμηνο, είναι η πρώτη φορά που το ισοζύγιο αποχωρήσεων-αφίξεων στη χώρα φέρει θετικό πρόσημο», σημειώνοντας ότι «στο τρίμηνο του καλοκαιριού του 2020 αυξήθηκε κατά 5,4% ο συνολικός αριθμός των αποχωρήσεων που ήταν 2.735 άτομα, σε σύγκριση με τα 2.596 πέρυσι».

«Συνολικά, από την αρχή του έτους, 5.750 άτομα έχουν αποχωρήσει από τη χώρα. Άρα ποσοστό 50% των αφίξεων, ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, δείχνει εμφανώς την αλλαγή της τάσης», προσέθεσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις κλειστές-ελεγχόμενες δομές, σημειώνοντας ότι «ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, για την επιλογή αναδόχου του έργου κατασκευής των νέων κλειστών δομών σε Σάμο, Κω και Λέρο».

«Είπε χθες ο κ. Τσίπρας, τι είναι να μεταφερθούν 5.000 άτομα στην ενδοχώρα από τα νησιά. Ε, λοιπόν να τον ενημερώσω πως μόνο φέτος έχουν μεταφερθεί 25.000 άτομα από τα νησιά», υπογράμμισε ο κ. Μηταράκης και προσέθεσε: «Το β' εξάμηνο του 2019 πραγματοποιήσαμε 14.273 μεταφορές σε αντίθεση με το πενιχρό δικό σας α' εξάμηνο με μόνο 7.231 μετακινήσεις. Αναλυτικότερα, μειώθηκαν οι διαμένοντες στα ΚΥΤ κατά 38%. Οι μεταφορές προς την ενδοχώρα το τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου του 2020 σημείωσαν αύξηση κατά 534% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019. Από την αρχή του έτους έχουν μεταφερθεί από τα νησιά προς τις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας 25 χιλιάδες άτομα. Στη Λέσβο μόνο μεταφέρθηκαν φέτος 14 χιλιάδες άτομα».

Ακόμα, ο κ. Μηταράκης απέρριψε την έντονη κριτική που δέχθηκε από την αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά τα ασυνόδευτα ανήλικα, η οποία μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για αδιαφανή διαδικασία επιλογής τους και για απαράδεκτες και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσής τους. «Τα ασυνόδευτα ανήλικα όπως και όλες οι ευάλωτες ομάδες προσφύγων και μεταναστών είναι προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης», αντέτεινε ο κ. Μηταράκης.

Ταυτόχρονα σημείωσε ότι «έχουν μεταφερθεί από τη Μόρια 406 ασυνόδευτοι ανήλικοι στο Κέντρο Ημέρας Τapuat, ενώ από τις αρχές του 2020 περίπου 800 ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία διέμεναν στο γενικό πληθυσμό, την ασφαλή ζώνη ή και σε χώρο έξω από το ΚΥΤ Μόριας, σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, μεταφέρθηκαν με συντονισμένες και ασφαλείς διαδικασίες στην ενδοχώρα».

«Δίνεται προτεραιότητα στην απομάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων από τα ΚΥΤ των νησιών. Ήδη, έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός τους. Από το Νοέμβριο του 2019 έχει καταγραφεί μείωση ύψους 80,53%. Από 1.746 παιδιά έχουν απομείνει σε ΚΥΤ μόλις 340. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 11 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και στόχος είναι η μεταφορά 1.600 παιδιών», συμπλήρωσε ο κ. Μηταράκης.

Υποστήριξε δε, ότι έγινε «η μεγαλύτερη αποσυμφόρηση των νησιών, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Σάμος μεταναστευτικό 2020: αφίξεις 1.267 και αναχωρήσεις 3.668, ενώ το 2019 αφίξεις 6.812 και αναχωρήσεις 3.731.

Λέσβος μεταναστευτικό 2020: αφίξεις 4.155 και αναχωρήσεις 13.605, ενώ το 2019 αφίξεις 16.159 και αναχωρήσεις 5.281.

Χίος μεταναστευτικό 2020: αφίξεις 866 και αναχωρήσεις 3.263, ενώ το 2019 αφίξεις 4.486 και αναχωρήσεις 1.494.

Από την πλευρά τους, «για προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης» τον κατηγόρησαν μεταξύ άλλων, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, Γιώργος Παπαηλιού και Αναστασία Γκαρά, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι, αν υπήρξε μείωση των εισροών οφείλεται στη πανδημία του κορονοϊού. Ακόμα, επέρριψαν σημαντικές ευθύνες στην Κυβέρνηση τόσο για τα γεγονότα στη Μόρια, όσο και για τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν για τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα και για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου.

Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Καμίνης, υποστήριξε ότι «με την αναποτελεσματική και πρόχειρη πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, δεν πρόκειται να γίνει η αποσυμφόρηση των νησιών και της χώρας», ενώ της επέρριψε μεγάλες ευθύνες για τα γεγονότα στη Μόρια, τονίζοντας ότι «παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις μας για τους κινδύνους που εγκυμονούσαν, βρέθηκε εντελώς απροετοίμαστη».

«Οι ευθύνες σας είναι πολύ μεγάλες για ό,τι συνέβη στη Μόρια. Σας είχαμε επισημάνει το κίνδυνο για τις ανεξέλεγκτες και εκρηκτικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Λέσβο», τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα.

Έμφαση στο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων έδωσε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, σημειώνοντας, ότι από τα 4.417 που είναι συνολικά στην Ελλάδα, μόνο το 7% είναι κορίτσια ενώ το 93% είναι αγόρια και είναι «η πέμπτη φάλαγγα του Ερντογάν».

«Απουσιάζει εκκωφαντικά η ανθρώπινη μέριμνα για τους μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι αστείο να μιλάμε για αποσυμφόρηση των δομών με 13.000 ανθρώπους να βρίσκονται στο έλεος του Θεού», υποστήριξε η βουλευτής του ΜεΡΑ25 Αγγελική Αδαμοπούλου.

Την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης της πολιτείας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα τυφλά σημεία του Έβρου, επεσήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Μάξιμος Χαρακόπουλος. «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι το κράτος παρακολουθεί με αδράνεια το ιδιαίτερο αυτό πρόβλημα, που άπτεται της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Χαρακόπουλος.