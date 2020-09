Κοινωνία

Κορονοϊός - ΕΛ.ΑΣ: Επιχείρηση-“lockdown” σε πλατείες και πάρκα

Το σχέδιο της Αστυνομίας για την αποφυγή συνωστισμού πολιτών.

Σχέδιο για ιδιότυπο “lockdown” σε πλατείες και πάρκα έχει καταρτίσει η Ελληνική Αστυνομία, ως έσχατο μέσο για την αποφυγή του συνωστισμού πολιτών και για την εφαρμογή των νέων μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού που τέθηκαν, από σήμερα, σε ισχύ.

Η ΕΛ.ΑΣ., όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στη ΓΑΔΑ, θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους και θα επιβάλει τα αντίστοιχα πρόστιμα, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η λήψη μέτρων αντίστοιχων με εκείνα του περασμένου Μαρτίου.

Μεταξύ των μέτρων που ενδέχεται να εφαρμόσει η ΕΛ.ΑΣ. ως έσχατο μέσο είναι τα εξής:

“Κορδέλες” αποκλεισμού σε πλατείες προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός.

Ομάδες έκτακτου από-συγχρωτισμού, δηλαδή αστυνομικοί που θα καταφτάνουν πολύ έγκαιρα σε σημεία με υπερσυγκέντρωση ανθρώπων για να γίνονται συστάσεις.

Διαφημιστική καμπάνια κατά του συνωστισμού και για την εφαρμογή των μέτρων.

Συστάσεις αποσυμφόρησης από μεγάφωνα περιπολικών σε δύο με τρεις γλώσσες, ίσως και παραπάνω.

Συχνές περιπολίες και παρουσία στατικών δυνάμεων σε πλατείες.

Αντι-Covid “περιφρούρηση” σε πεζοδρόμους, πάρκα, πλατείες, αλσύλλια και ανοιχτούς αθλητικούς χώρους και στάδια.

Παραινέσεις σε περίπτερα και μίνι μάρκετ που βρίσκονται κοντά πλατείες και χώρους όπου παρατηρείται συγχρωτισμός, προκειμένου να μην δίνουν πολλά οινοπνευματώδη ποτά.