Κορονοϊός- Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση εισαγγελέα για τις καταλήψεις στα σχολεία

Η εισαγγελική παραγγελία διαβιβάστηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Παραγγελία να σχηματιστούν δικογραφίες για τις καταλήψεις στα σχολεία έδωσε η εισαγγελέας ανηλίκων Θεσσαλονίκης στην Αστυνομία. Η Δήμητρα Τσιαρδακλή ζητάει να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία και να γίνουν συλλήψεις αν διαπιστωθεί η εμπλοκή ενηλίκων ως υποκινητών.



Το αδίκημα αφορά τη «διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας».

Η εισαγγελική παραγγελία διαβιβάστηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για να κοινοποιηθεί στα κατά τόπους αστυνομικά τμήμα και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Σύμφωνα με δικαστική πηγή, που επικαλείται το grtimes, δεν είναι δυνατό να γίνουν συλλήψεις μαθητών επειδή τα Μονομελή και Τριμελή Δικαστήρια Ανηλίκων δεν συνεδριάζουν με την αυτόφωρη διαδικασία.