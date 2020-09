Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θετικό κρούσμα σε γυμνάσιο της Δάφνης

Επείγουσα ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στο 4ο Γυμνάσιο Δάφνης σε μαθητή της Α΄ Γυμνασίου, ανακοίνωσε ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού.

Υπογραμμίζει πως, σύμφωνα με την γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το τμήμα στο οποίο φοιτά ο μαθητής θα παραμείνει κλειστό για 14 ημέρες.

Ο Δήμος επισημαίνει, επίσης, πως θα προβεί άμεσα σε απολύμανση του χώρου και θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.