Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο : Συλλέκτης αγόρασε με ποσό – ρεκόρ τη ρούκι κάρτα του

Το συγκεκριμένο ποσό, αποτελεί ρεκόρ για κάρτες «νέας εποχής»...

Η ρούκι κάρτα του Γιάννη Αντετοκούνμπο πουλήθηκε σε δημοπρασία της Goldin Auctions έναντι 1.812.000 δολαρίων.

Το συγκεκριμένο ποσό, αποτελεί ρεκόρ για κάρτες «νέας εποχής», καθώς ξεπέρασε κατά 12 χιλιάδες δολάρια το προηγούμενο ρεκόρ των 1,8 εκ. δολαρίων, ποσό με το οποίο πουλήθηκε πριν από περίπου ένα εξάμηνο, μια αντίστοιχη κάρτα του Λεμπρόν Τζέιμς.