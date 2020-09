Κοινωνία

Κρούσμα κορονοϊού στο δημαρχείο της Αθήνας

Ένα τμήμα έκλεισε. Σε καραντίνα εργαζόμενοι.

Ο κορονοϊός… "χτύπησε" και στο δημαρχείο της Αθήνας, όπου ένας εργαζόμενος βρέθηκε θετικός στον ιό.

Το κρούσμα στο δημαρχείο εντοπίστηκε στο πλαίσιο των προληπτικών εξετάσεων που γίνονται σε όλους τους εργαζομένους του δήμου.

Αμέσως μόλις τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι ένας εργαζόμενος στο δημαρχείο βρέθηκε θετικός, σήμανε συναγερμός.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ενεργοποιήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ. Απολυμάνθηκε το κτίριο, έκλεισε το τμήμα που εργαζόταν, ενώ, ο ίδιος, που ήταν ασυμπτωματικός, αλλά και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο τμήμα έχουν τεθεί σε καραντίνα.