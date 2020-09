Πολιτική

Ζοζέπ Μπορελ: Κυρώσεις στην Τουρκία εάν δεν αλλάξει συμπεριφορά

Κυπριακό βέτο στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Τι δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

Της Μαρίας Αρώνη

«Aν η Τουρκία δεν αλλάξει συμπεριφορά της έναντι της Κύπρου, η ΕΕ θα εξετάσει το ενδεχόμενο των κυρώσεων», δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά το πέρας του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ είπε πως η Κύπρος είναι η μόνη χώρα που «μπλόκαρε» την επιβολή κυρώσεων κατά 40 προσώπων στη Λευκορωσία και δεν κατέστη δυνατή η ομοφωνία στο σημερινό Συμβούλιο. Τόνισε, πάντως, ότι το θέμα των κυρώσεων κατά προσώπων στη Λευκορωσία, αλλά και το αίτημα της Κύπρου για επέκταση των κυρώσεων κατά φυσικών προσώπων, θα μετατεθεί στη στη Σύνοδο Κορυφής στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος, πρόσθεσε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να υιοθετηθούν οι κυρώσεις κατά προσώπων στη Λευκορωσία στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Τουρκία, ο Ζοζέπ Μπορέλ είπε ότι έγινε μια «σύντομη ανταλλαγή απόψεων», με αναφορά στις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας στην Κυπριακή ΑΟΖ, όπου και συνεχίζουν να παραμένουν τα τουρκικά ερευνητικά σκάφη. Σημείωσε, επίσης, ότι μια λίστα με νέα ονόματα θα προστεθεί το συντομότερο δυνατό στην ήδη υπάρχουσα λίστα κατά φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις παράνομες γεωτρητικές δραστηριότητες στην Κυπριακή ΑΟΖ. Κατέληξε λέγοντας, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ερχόμενης Πέμπτης, είναι αυτό που θα εξετάσει τη σχέση της ΕΕ με την Τουρκία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπενθύμισε στους ομολόγους του την ομοφωνία που υπήρχε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στα τέλη Αυγούστου στο Βερολίνο.

Προσερχόμενος το πρωί στο Συμβούλιο, Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου δήλωσε ότι «η αντίδραση της ΕΕ σε κάθε είδους παραβίαση των βασικών αξιών και αρχών της πρέπει να είναι συνεπής και όχι αλά καρτ».

Δένδιας: η Τουρκία πρέπει να δώσει απτά δείγματα σεβασμού του διεθνούς δικαίου

Μεά το πέρας του Συμβουλίου, ο ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας δήλωσε:

«Καταρχήν, αυτό που αφορά κυρίως εμάς είναι το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το ζήτημα συζητήθηκε, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η αποχώρηση του «Oruc Reis» είναι ένα θετικό δείγμα, αλλά ένα πρώτο δείγμα. Θα πρέπει η Τουρκία να δώσει πολλά άλλα απτά δείγματα σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Το ζήτημα θα συζητηθεί πάλι στο συμβούλιο αρχηγών [κρατών και κυβερνήσεων], ώστε να καταλήξουμε τελικά σε κατευθύνσεις για τις ευρω-τουρκικές σχέσεις. Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε η Τουρκία θα έχει δώσει, επαναλαμβάνω, απτά δείγματα σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Από εκεί και πέρα, συζητήθηκε μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων: η Λευκορωσία, η ανάγκη επιβολής κυρώσεων κατά του καθεστώτος Lukashenko, η σχέση της ΕΕ με την Κίνα, η σχέση της Ευρώπης με τις χώρες νότια της Μεσογείου, ώστε να μπορέσουμε να κατευθύνουμε αναπτυξιακούς πόρους για να λύσουμε προβλήματα όπως η ανεργία και η μετανάστευση. Γενικά έγινε μια ευρύτερη συζήτηση για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αφορούν την Ένωση».