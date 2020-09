Κοινωνία

Μητροπολίτης Κοζάνης: Επέπληξε τους πιστούς που δεν φώναξαν “Ζήτω το Έθνος!”

Αίσθηση προκάλεσαν όσα είπε στο κήρυγμά του για την Ιστορία και τα ελληνοτουρκικά.

«Ζήτω το Έθνος! Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις μας! Ζήτω η Χωροφυλακή! Ζήτω οι γιατροί μας!». Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να ολοκληρώσει το κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, το πρωί της Κυριακής στον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου.

Μάλιστα, επέπληξε τους πιστούς, επειδή δεν φώναξαν με ιδιαίτερο ζήλο τα “ζήτω” λέγοντας «Γιατί δε φωνάζετε; Δεν το αγαπάτε (το Έθνος);».

Νωρίτερα κατά το κήρυγμά του, όπως μεταδίδει το kozanimedia.gr, ο Μητροπολίτης Παύλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως: «Αγαπάμε την Ευρώπη, αλλά εμείς φτιάξαμε την Ευρώπη. Όταν είπα κάποτε, από αυτή τη θέση, πως, όταν εμείς φτιάχναμε Παρθενώνες και τραγωδίες, εκείνοι ήταν επάνω στα δέντρα και στις χοιροκαλύβες, κάποιος δημοσιογράφος πήρε και έκανε ολόκληρο πρωτοσέλιδο ότι είμαι ρατσιστής, σωβινιστής και εθνικιστής! Αν έτσι ονομάζεται η αγάπη για την πατρίδα, η θυσία και το αίμα για την πατρίδα, τότε ναι, ας με χαρακτηρίζουν όπως θέλουν! Εμείς εκεί στον Μοριά, εκεί στα Καλάβρυτα, σηκώσαμε το λάβαρο να πάμε μέχρι την Πόλη και την Αγιά Σοφιά! Και οι προδότες Έλληνες μας κράτησαν, για την εξουσία, μέχρι τον Σπερχειό!».

Δείτε το βίντεο μετά το 03:35:00: