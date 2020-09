Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: Είναι πολύ κοντά ένα νέο lockdown στην Αττική (βίντεο)

Ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες για την αυστηρή τήρηση των μέτρων, προκειμένου να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.