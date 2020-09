Κοινωνία

“Ιανός”: Δραματική η κατάσταση σε Κεφαλονιά και Καρδίτσα (βίντεο)

Τόνοι από πέτρες και χώμα “έθαψαν” την Άσσο στην Κεφαλονιά. Με ελικόπτερο οι προμήθειες σε κατοίκους στην Οξυά Καρδίτσας.