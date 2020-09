Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ακόμη δύο νεκροί στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγαλώνει η "μαύρη" λίστα των θανάτων απο Covid- 19.

Ακόμη δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στη χώρα μας στους 346.

Πρόκειται για μία ηλικιωμένη και έναν 25χρονο από το Μπαγκλαντές. Και οι δύο νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο 25χρονος έπασχε από πνευμονοπάθεια.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 453 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 195 συνδέονται με γνωστές συρροές (τα 184 στο ΚΥΤ Καρά Τεπέ Μυτιλήνης). Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 15.595, εκ των οποίων το 55.8% άνδρες.