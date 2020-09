Οικονομία

Άνταμ Μπούλερ στον ΑΝΤ1: Οι αμερικανικές επενδύσεις θα αλλάξουν την Ελλάδα (βίντεο)

Ο επικεφαλής της DFC μίλησε στον Νικόλα Βαφειάδη για τη σημασία της στρατηγικής επένδυσης στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Ο Άνταμ Μπούλερ διαχειρίζεται εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης 100 δισ. δολάρια για επενδύσεις ανάπτυξης σε όλο τον πλανήτη.

Η επίσκεψή του συνδέεται με το αμερικανικό ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αλλά και πιθανές επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας, κυρίως όμως με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Ο κ. Μπούλερ παραχώρησε συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και τον Νικόλα Βαφειάδη, εξηγώντας το όραμά του για τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, ενώ εξήρε την αφοσίωση της ελληνικής κυβέρνησης στις επενδύσεις.

Μεταξύ άλλων, τόνισε πως οι αμερικανικές επενδύσεις θα βελτιώσουν την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.