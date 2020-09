Πολιτική

Ενημέρωση Μητσοτάκη για το νέο ευρωπαϊκό βραβείο “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Σταύρο Ανδρεάδη και τον Δημήτρη Καιρίδη.

Με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος "Θεοφανώ", Σταύρο Ανδρεάδη, και τον επιστημονικό σύμβουλο του Ιδρύματος, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, συναντήθηκε τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ένας νέος θεσμός, το Ευρωπαϊκό Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», η πρώτη απονομή του οποίου θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος βραβευθείς θα είναι το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της ΕΕ, ERASMUS, και το βραβείο θα παραλάβει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στην τελετή απονομής, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η ιδέα του νέου Βραβείου γεννήθηκε από κορυφαίες προσωπικότητες της Ευρώπης που ανατρέχοντας στις ιστορικές της καταβολές και στις πολιτισμικές της ρίζες θέλουν να αναδείξουν τη σύγχρονη ταυτότητα της Ευρώπης μέσω των κοινών αρχών και αξιών της.

Το Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» θα απονέμεται κάθε χρόνο από το ομώνυμο Ίδρυμα Θεοφανώ - Theophano Foundation, ως διάκριση και χωρίς χρηματικό αντίτιμο, μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από τα δύο βασικά όργανα του Ιδρύματος: τη Συμβουλευτική και τη Διοικούσα Επιτροπή, των οποίων προεδρεύουν αντίστοιχα ο Επίτιμος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου Herman Van Rompuy και ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος Σταύρος Ανδρεάδης.

Το Βραβείο θα απονέμεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, στο εμβληματικό μνημείο της Ροτόντας, σε κορυφαία προσωπικότητα ή θεσμό που προάγει τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιδέα. Για την απονομή του πρώτου βραβείου, η Συμβουλευτική και Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος έχει επιλέξει έναν θεσμό που βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής συνεργασίας: το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ERASΜUS.