Επιτροπή “Ελλάδα 2021”: Επίσκεψη στην Κέρκυρα (εικόνες)

«Ενωμένοι, αντιμετωπίζουμε όλες τις προκλήσεις και όλες τις δυσκολίες», τόνισε η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη.

Την Κέρκυρα, τόπο γέννησης της εμβληματικής μορφής του σύγχρονου Ελληνισμού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά και σπουδαίων προσωπικοτήτων που άφησαν ισχυρό και ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική ιστορία, επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». «Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ένας αγνός πατριώτης. Αφιέρωσε τη ζωή του για την ελευθερία και τη δημιουργία του νεότερου Ελληνικού Κράτους» ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη.

«Η Κέρκυρα», πρόσθεσε, «είναι ένα μέρος όπου οι τέχνες και ο πολιτισμός αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς του. Είναι ένα στολίδι της πατρίδας μας. Οι άνθρωποί του έχουν σφραγίσει την ιστορία μας με τα επιτεύγματα και τους αγώνες τους. Ο Νικόλαος Μάντζαρος μελοποίησε τον Εθνικό μας Ύμνο, πάνω στους στίχους ενός άλλου σπουδαίου Επτανήσιου, του Διονυσίου Σολωμού. Ο Σπύρος Σαμαράς συνέθεσε τον ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων που ακούγεται σε κάθε γωνιά της γης, γεμίζοντάς μας πάντα με περηφάνια». Ένας τόπος με τέτοια ιστορία δεν θα μπορούσε να μην δείξει εμπράκτως τη μεγάλη διάθεση συμμετοχής του στις επετειακές δράσεις για τα 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, υποβάλλοντας συνολικά δεκαπέντε εξαιρετικές προτάσεις στην πλατφόρμα της Επιτροπής, τις περισσότερες μαζί με τον Δήμο Επιδαύρου. Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης τα Μέλη της Ολομέλειας της Επιτροπής, Καθηγητές Νίκος Κανελλόπουλος, Ναπολέων Μαραβέγιας και Δέσποινα Μουζάκη.

Φόρος τιμής στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια

Ιδιαίτερη και συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή της επίσκεψης υπήρξε το «προσκύνημα» στον τάφο του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, στην Ιερά Μονή Θεοτόκου Πλατυτέρας. Η αντιπροσωπεία απέτισε φόρο τιμής στον τάφο του σπουδαίου αυτού Έλληνα που σημάδεψε τον αγώνα για την απελευθέρωση του Έθνους, ταυτίζοντας την πολιτική του πορεία με την θεμελίωση του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής ξεναγήθηκε επίσης στο Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη ζωή και το έργο του μεγάλου πολιτικού. «Στην εμβληματική προσωπικότητα του Καποδίστρια, χρωστά ευγνωμοσύνη η Ελλάς. Στον άνθρωπο που διέθεσε την πολιτική του κρίση, τις διπλωματικές του ικανότητες, την εμπειρία του, αλλά πάνω από όλα τον αγνό του πατριωτισμό και τον προσωπικό του κάματο για την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους», έγραψε η Πρόεδρος της Επιτροπής στο βιβλίο επισκεπτών του Μουσείου.

Τα Επτάνησα γέφυρα της Ελλάδας με τη Δύση

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής συναντήθηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με την Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και στο παλιό Δημαρχείο με τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Υδραίου. Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης, η κυρία Κράτσα επεσήμανε την ξεχωριστή ιστορία των Επτανήσων, τα οποία, όπως είπε, αποτέλεσαν το ευρωπαϊκό κομμάτι της Ελλάδας χωρίς όμως ποτέ να αποκοπούν από αυτήν. «Είμαστε η γέφυρα της Ελλάδας με τη Δύση» τόνισε και πρόσθεσε ότι η περιοχή υπήρξε το σταυροδρόμι από όπου περνούσαν οι φιλέλληνες στην Επανάσταση για να φτάσουν στην Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε, στόχος της Περιφέρειας, με αφορμή τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, είναι η ανάδειξη της συμβολής των Ιονίων Νήσων «στις μεγάλες μάχες για την ελευθερία και την ανεξαρτησία» και η ανάδειξη των γυναικών που διακρίθηκαν σε αυτήν την πορεία. «Οι Επτανήσιοι υπήρξαν πάντοτε ενωμένοι. Αυτή η παρακαταθήκη μας καθοδηγεί στο μέλλον. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι, αλληλέγγυοι και να αξιοποιήσουμε όλα όσα μας έχει κληρονομήσει το παρελθόν, την εξωστρέφεια και την πολυπολισμικότητα, για να εμπνευστούμε για το μέλλον και να εμπλουτίσουμε τη σύγχρονη ταυτότητα μας» κατέληξε. Από τη μεριά της, αναφερόμενη στα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, η Δήμαρχος κυρία Υδραίου έκανε λόγο για την έναρξη ενός όμορφου ταξιδιού στο παρελθόν που έχει όμως αναφορά και προοπτική στο παρόν και το μέλλον και στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. «Οι Επτανήσιοι λόγιοι αλλά και πολιτικοί άνδρες συνέβαλαν τα μέγιστα στην προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με πρωταγωνιστή βέβαια τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος» ανέφερε μεταξύ άλλων, εξαίροντας την πορεία, τις αρχές και τα ιδανικά που υπηρέτησε ο μεγάλος πολιτικός. Ιδανικά που είναι συνυφασμένα με την πορεία και την ιστορία του τόπου.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, η Πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε την λύπη της για την καταστροφή από τη θεομηνία που έπληξε τα Επτάνησα τις τελευταίες ημέρες και έστειλε μήνυμα ενότητας και επιμονής: «Οι Έλληνες, όταν είμαστε ενωμένοι, αντιμετωπίζουμε όλες τις προκλήσεις και όλες τις δυσκολίες. Αυτό αποδεικνύει το παρελθόν μας. Η Ελλάδα ξεπέρασε μια δεκαετή κρίση. Σήμερα, αντιμετωπίζουμε την πανδημία και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά με νηφαλιότητα και ωριμότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Έλληνες να μην σταθούν όρθιοι με τη μοναδική αγάπη που επιδεικνύουν για την πατρίδα. Χρειαζόμαστε αυτήν την αυτοπεποίθηση για να προχωρήσουμε στο μέλλον».

Γόνιμη συζήτηση με τοπικούς φορείς για τις προτάσεις του Δήμου

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής είχε επίσης μια εξαιρετικά γόνιμη συζήτηση με παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Δήμος Κέρκυρας και τις προοπτικές ανάπτυξης του νησιού. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κτίριο της Ιονίου Βουλής, όπου το 1863 υπεγράφη το ψήφισμα για την ένωση με την Ελλάδα, παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής και Περιφερειακής Αρχής, αλλά και των Βουλευτών Στέφανου Γκίκα (ΝΔ) και Δημήτρη Μπιάγκη (ΚΙΝΑΛ). Σημειώνεται ότι οι προτάσεις που έχει καταθέσει ο Δήμος Κέρκυρας αφορούν δράσεις που έχουν στόχο να αναδείξουν το παρελθόν με ένα μοναδικό και σύγχρονο τρόπο, μέσα από τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, εφαρμογών αγωγής των πολιτών σε κομβικά ζητήματα των καιρών μας, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες όπως δημιουργία κόμβου καινοτομίας και εργαστηρίου πρωτοποριακής διδακτικής προσέγγισης για μαθητές.

Οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι το 2021 δεν συμπληρώνονται μόνο 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, αλλά και 190 χρόνια από τη δολοφονία του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, καθώς επίσης και 450 χρόνια από την ιστορικής σημασίας Ναυμαχία της Ναυπάκτου, όταν στόλος δυτικών κρατών αντιμετώπισε με επιτυχία τον οθωμανικό στόλο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς, με σημείο εκκίνησης τα 200 χρόνια, οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να αναδείξουν με πρωτοτυπία το παρελθόν τους. Ειδικότερα, στην τοποθέτησή της, η Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε την ανάγκη ο κάθε τόπος να βρει έναν ευφυή τρόπο να προβάλει τη δική του ταυτότητα και μέσα από τη συνεργασία και τη συστράτευση των διάφορων περιοχών της Ελλάδας η επέτειος να καταστεί μια υπόθεση όλων.