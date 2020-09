Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Έχουμε 99 κενές κλίνες ΜΕΘ στην Αττική

Τι είπε ο υπουργός Υγείας για το ενδεχόμενο lockdown στην Αττική και για τα ξενοδοχεία καραντίνας.

Τον αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για να αναπτυχθούν επιπλέον κλίνες Εντατικής Θεραπείας περιέγραψε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Παράλληλα , εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας την κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση για τις κλίνες ΜΕΘ στην Αττική.

Όπως εξήγησε ο κ. Κικίλιας μιλώντας στον Alpha, μόνο στην Αττική έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν 409 κρεββάτια ΜΕΘ, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσαν σε όλη την Ελλάδα 565.

Ταυτοχρόνως, επισήμανε ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να λειτουργήσουν 50 νέες κλίνες στο Σωτηρία, άλλες 12 στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και συνολικά άλλα 174 κρεββάτια έως το τέλος του χρόνου με δωρεά του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”.

«Τον Σεπτέμβριο του 2018, υπήρχε λίστα αναμονής 35 ασθενών για εισαγωγή σε ΜΕΘ, χωρίς να υπάρχει η πανδημία του κορονοϊού. Τώρα, με την πανδημία σε έξαρση, έχουμε 99 κενές κλίνες, εκ των οποίων οι 62 είναι για οτιδήποτε άλλο πλην covid και οι άλλες 37 για ασθενείς με κορονοϊό», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Ξενοδοχεία καραντίνας για μετανάστες

Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί στην κυβέρνηση ότι η πλειοψηφία όσων καταγράφονται θετικοί στον ιό σε μεγάλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας όπως ο Ευαγγελισμός και το Σωτηρία, είναι μετανάστες που κατοικούν στο κέντρο της Αθήνας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να επαναφέρει τα ξενοδοχεία καραντίνας, αυτή τη φορά για φιλοξενία μεταναστών που είναι θετικοί στον κορονοϊό.

«Στα νοσοκομεία της Αθήνας είναι αυξημένος ο αριθμός των μεταναστών που έχουν κορονοϊό. Στην πλειοψηφία τους είναι νεαροί, ασυμπτωματικοί και δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να επιστρέψουν στα σπίτια τους όπου μένουν μαζί με άλλους. Τις επόμενες ημέρες θα τους στείλουμε σε ξενοδοχεία καραντίνας με υγειονομική επίβλεψη, ώστε να μη δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας» είπε χαρακτηριστικά, ο κ. Κικίλιας.

Ενδεχόμενο lockdown

Ο υπουργός Υγείας απηύθυνε και έκκληση στους πολίτες να τηρούν τα μέτρα, ώστε να περιορισθεί η διασπορά του κορονοϊού: «Οι στιγμές είναι κρίσιμες, υπάρχει ιδιαίτερη πίεση στην Αττική και θα πρέπει να σκεφτεί ο καθένας τί κάνει, αφού τελικά οι πράξεις και η συμπεριφορά του επιστρέφουν στην οικογένειά του και στους ανθρώπους του που ενδεχομένως να έχουν υποκείμενα νοσήματα ή να είναι μεγάλης ηλικίας».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown στην Αττική, είπε ότι πρέπει να δοκιμασθούν όλα τα διαθέσιμα μέτρα, ώστε να μην πάμε σε ένα σκληρό, οριζόντιο “λουκέτο” που πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή.

«Πρέπει να δοκιμάσουμε όλων των ειδών τα μέτρα, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να παραμείνει η κοινωνία όρθια και να αντέξει το σύστημα υγείας», κατέληξε ο Βασίλης Κικίλιας.