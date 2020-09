Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Νέα παράταση για τις αιτήσεις

Υπενθυμίζεται πως στον τρίτο κύκλο του προγράμματος έχει διευρυνθεί το πεδίο των δικαιούχων.

Παρατείνεται, έως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέας Προκαταβολή ΙΙΙ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους δικαιούχους που επιθυμούν να ενταχθούν στον τρίτο κύκλο του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου να υποβάλουν την αίτησή τους εντός της νέας προθεσμίας. Υπενθυμίζει επίσης ότι στο πλαίσιο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙΙ, έχει διευρυνθεί το πεδίο των δικαιούχων και οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Με επόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της νέας προθεσμίας υποβολής αιτημάτων, θα προσδιοριστούν ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης και άλλα σχετικά ζητήματα.