Πολιτισμός

Κορονοϊός: Κρούσμα στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως

Ο εργαζόμενος που βρέθηκε θετικός φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με πολλούς συναδέλφους του.

Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) δεν θα προσέλθουν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στην εργασία τους, λόγω κρούσματος κορονοϊού.

Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, «δεδομένου ότι προ ολίγου διεγνώσθη θετικός στον COVID-19 εργαζόμενος στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), ο οποίος φέρεται να έχει έλθει σε επαφή με πολλούς συναδέλφους του της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας, με εντολή της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη, οι εργαζόμενοι στην ΥΣΜΑ αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, δεν θα προσέλθουν στην εργασία τους».

«Εντός της αύριον η προϊσταμένη της ΥΣΜΑ θα λάβει οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΟΔΥ», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.