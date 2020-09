Πολιτισμός

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Παραιτήθηκε σύσσωμο το Δ.Σ.

Τι αναφέρει η επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Άμεσα αποδεκτές έγιναν οι παραιτήσεις.

Τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, οι οποίες έγιναν άμεσα αποδεκτές από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στην επιστολή παραίτησης, το Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου αναφέρει:

«Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου σας υποβάλλουμε την παραίτησή μας, καθώς οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί περί το Ειδικό Πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Κοινότητας καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω λειτουργία του ΔΣ, του οποίου είμαστε μέλη. Ενδεικτικά σας επισημαίνουμε τις διαρκείς συκοφαντικές και προσβλητικές επιθέσεις, που έχουμε δεχθεί από συνδικαλιστικούς φορείς κινηματογραφιστών, αλλά και φυσικά πρόσωπα του χώρου, τις προσφυγές τους σε εθνικές και διεθνείς αρχές, τις δηλώσεις τους περί ομαδικών προσφυγών στη Δικαιοσύνη, τις αθλιότητες που αναρτούν στο διαδίκτυο, σχετικά υποβολιμιαία δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες και εφημερίδες κ.λπ.

Παράλληλα, σας υπενθυμίζουμε ότι με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις πολλαπλές γραφειοκρατικές δεσμεύσεις και αγκυλώσεις του αλλά και τις εσωτερικές του ανεπάρκειες, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και επιτυχώς ιδίως μάλιστα ευρισκόμενο αντιμέτωπο με ένα πρόγραμμα 1.400 αιτήσεων, που εντός μηνός έπρεπε να διεκπεραιωθεί, όταν ετησίως διαχειρίζεται με δυσκολία 300 περίπου προτάσεις και αυτές με καθυστερήσεις. Και τούτο με τα επιπρόσθετα μεγάλα προβλήματα επαφών και απ' ευθείας συνεννοήσεων που δημιούργησε η πανδημία και το lockdown. Καταβάλλαμε έως τώρα κάθε φιλότιμη προσπάθεια να φέρουμε σε πέρας το Ειδικό Πρόγραμμα, παρά τις τεράστιες δυσκολίες του. Δεν βρήκαμε όμως καμία απολύτως ανταπόκριση από τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους κινηματογραφιστές. Αντίθετα οι διαρκείς εις βάρος μας αήθεις και προσβλητικές επιθέσεις και απειλές κατέστησαν πλέον εκ των πραγμάτων άκυρες τις προσπάθειες αυτές.

Τέλος, με την από 21/9/2020 γνωμοδότησή του, ο Νομικός Σύμβουλος του ΕΚΚ κατέστησε σαφές και προειδοποίησε τα μέλη του ΔΣ ότι στο Ειδικό Πρόγραμμα και την εξαγγελθείσα από το ΥΠΠΟΑ νέα δεύτερη φάση του ενυπάρχουν εξώφθαλμα μη νόμιμες διαδικασίες και κατάφορες και κραυγαλέες παραβιάσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού, δεδομένα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε κατασταλτικό έλεγχο των χρηματοδοτήσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επιπροσθέτως αναμένεται και για τη πρωτη φάση έλεγχος νομιμότητας και πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στην οποία έχει προσφύγει συνδικαλιστική ομάδα κινηματογραφιστών.

Υπό τις συνθήκες αυτές η παραίτηση τώρα είναι για τα μέλη του ΔΣ μονόδρομος, όπως και η άρνησή μας να εγκρίνουμε την εκταμίευση από το ΕΚΚ έστω και ενός ευρω από την παρασχεθείσα χρηματοδότηση του ΥΠΠΟΑ, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα περί των οποίων θα αποφανθούν τελικά τα δικαστήρια, μετά από πολυετείς όμως ταλαιπωρίες όλων των εμπλεκόμενων. Ευχόμενοι κάθε επιτυχία στο έργο σας, ευχαριστούμε για την έως τώρα συνεργασία μας.

Με τιμή,

Τα μέλη του ΔΣ

Πάνος Λουκάκος, Χριστίνα Μανωλοπούλου, Κώστας Φέρρης, Μιρέλλα Παπαοικονόμου, Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, Νίκος Μεγγρέλης, Κωνσταντής Φραγκόπουλος».