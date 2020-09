Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και ο Ήλιος το απόγευμα θα περάσει στο Ζυγό και ταυτόχρονα θα ρίξει τις ακτίνες του σε σχέσεις και συνεργασίες...

ΚΡΙΟΣ

Με τον Ήλιο να περνάει απέναντι σου στο Ζυγό ξεκινάει μια περίοδος που μπορείς να έχεις καλύτερη άποψη για το με ποιους έχεις να κάνεις και μπορείς έτσι από τη μία να προσαρμόσεις καλύτερα την στρατηγική σου για να τους αντιμετωπίσεις και από την άλλη να χαλαρώσεις και να μη φοβάσαι ότι ανά πάσα στιγμή ο άλλος μπορεί να βγάλει μια ακόμη προβληματική πλευρά του που ως τώρα δε γνώριζες. Θα έχεις ευκαιρίες για σημαντικές γνωριμίες, από αυτές που σου θυμίζουν ότι οι άνθρωποι δε χρειάζεται να κατέχουν μια σπουδαία θέση ή να είναι "κάποιοι" για να σε κερδίσουν, αλλά μπορούν απλά να έχουν αυτό το "κάτι" που θέλεις...

ΤΑΥΡΟΣ

Με τον Ήλιο να ξεκινάει το ταξίδι του στο Ζυγό μπαίνεις σε μια περίοδο ανάτασης, όσον αφορά τουλάχιστον σε επίπεδο καθημερινότητας,?όπου τα απλά και καθημερινά έχουν χάσει τη χάρη τους και νιώθεις την οποία πίεση. Θα καταφέρεις να βρεις λύσεις σε επαγγελματικά θέματα και να κάνεις μελετημένες κινήσεις για να προετοιμάσεις τα επόμενα σου βήματα. Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις είναι κάποιες ανασφάλειές σου που είναι πιθανό να ξεπερνούν τα θεμιτά όρια της αυτογνωσίας και καταλήγουν να λειτουργούν ανασταλτικά για τα σχέδια σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο Ήλιος περνάει στο Ζυγό που είναι το 5ο ζώδιο μετά από σένα, άρα φωτίζει τα ζητήματα του 5ου οίκου σου.? Και ποια είναι αυτά; Μα τα ίδια που σε προβλημάτισαν το προηγούμενο διάστημα. Μπορεί λοιπόν να βρέθηκες αντιμέτωπος με ένα ερωτικό πρόβλημα ή να ανησύχησες με κάποια θέματα που μπορεί να μην ήταν άμεσα δικά σου,? αλλά ενδεχομένως κάποιου παιδιού σου ή ακόμα να συνειδητοποίησες ότι και κάτι που μέχρι τώρα σου έδινε ευχαρίστηση δε σου προσφέρει πια την ίδια ευχαρίστηση με πριν. Πλέον θα μπορέσεις να ανακουφιστείς και να βρεις ξανά την ενέργεια και τον ενθουσιασμό σου.?

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Ήλιος περνάει στον 4ο οίκο του ωροσκοπίου σου για να ρίξει το φως του και την ενέργεια του στο χώρο της οικογένειας και να σε κάνει να ασχοληθείς με κάποιους ανθρώπους που ίσως έχεις παραμελήσει. Παράλληλα, να είσαι προετοιμασμένος για περισσότερες ευθύνες που μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις, ανάμεσα τους και κάποιες ευχάριστες,? αλλά και για ρήξεις στον οικογενειακό χώρο που μπορεί αν δεν έχουν οριστικό χαρακτήρα, να δημιουργήσουν χρόνια προβλήματα.

ΛΕΩΝ

Ο Ήλιος περνάει στο Ζυγό και θα σου δώσει τη δυνατότητα να βρεθείς κοντά σε αδέρφια και άλλους συγγενείς με τους οποίους θέλεις να έρθεις πιο κοντά ή να αποκαταστήσεις τις σχέσεις σου. Θα χρειαστεί να λειτουργήσεις με σχέδιο και στρατηγική, την οποία καλό θα είναι να καταστρώσεις ήδη,? αφού σε δύο περίπου εβδομάδες από τώρα θα προκύψουν εμπόδια σε συμφωνίες που μπορεί να έχεις στα σκαριά και σε κάποια ταξίδια που μπορεί να θέλεις να πραγματοποιήσεις,? αλλά και να γκρεμίσεις κάποιες γέφυρες παρόλο που θα μπορούσαν να σε περάσουν σε καλύτερα εδάφη.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Τα οικονομικά και η διαχείριση τους θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε περίοπτη θέση στις καθημερινές σου ανησυχίες, αφού είναι πιθανό να συνειδητοποιήσεις ότι θα σε βοηθούσε να κάνεις πιο συντηρητικές κινήσεις. Βέβαια το να προκύψουν κάποια έκτακτα έξοδα ή κάποιες δυσκολίες είναι αρκετά πιθανό,? γι' αυτό φρόντισε να... "μαγειρέψεις πριν πεινάσεις"! Συναισθηματικά κατά το μεγαλύτερο μέρος του μήνα θα μπορέσεις να ισορροπήσεις, όμως μη βγάλεις ποτέ τον ιμάντα ασφαλείας.

ΖΥΓΟΣ

Καλώς όρισαν τα γενέθλια σου Ζυγέ μου και να σε χαιρόμαστε. Είναι λοιπόν ευκαιρία να ξεκινήσεις να κάνεις σχέδια -αν δεν έχεις κάνει ήδη- για το πως θα ήθελες να πάει η νέα γενέθλια χρονιά σου και φυσικά ευχές για το πως θα ήθελες να σου έρθουν τα πράγματα. Για το 3ο δεκαήμερο του ζωδίου σου τα πράγματα είναι πιο έντονα και πιο περίεργα, όμως το σημαντικό είναι ότι θα ζήσεις άλλη μια χρονιά που για τους όποιους λόγους είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει ορόσημο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ο Ήλιος περνάει στον 12ο?οίκο του ωροσκοπίου σου για να σου δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρώσεις με κάποιες ανοιχτές υποθέσεις στη ζωή σου. Από τη θέση του αυτή ο Ήλιος δυο δίνει τη δυνατότητα να δεις πιο καθαρά τα συναισθήματα σου για κάποιους ανθρώπους, αλλά και να απεμπλακείς από καταστάσεις που λειτουργούν τοξικά πάνω σου. Παράλληλα, είναι ευκαιρία να δεις πιο ζεστά κάποιες δυνατότητες που μπορεί να σου δοθούν στον επαγγελματικό τομέα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο Ήλιος μπαίνει στο Ζυγό και έρχεται να σου θυμίσει ότι μετά το «ξύλο», ευτυχώς όλο και κάποιος βρίσκεται να μας παρηγορήσει και να ζεστάνει την καρδιά μας. Μπορεί λοιπόν οι απογοητεύσεις, η γκαντεμιά και η πίεση να ξεπέρασαν τα όρια της ανοχής σου το προηγούμενο διάστημα, όμως μπορείς να ξαναδείς φως και να πιστέψεις σε ένα καλύτερο αύριο. Έρχεται για να σου θυμίσει ότι στη ζωή χρειάζεται να βλέπουμε ψηλά και να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο μέλλον, για να μπορέσουμε να το δημιουργήσουμε κιόλας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ο Ήλιος που περνάει στο Ζυγό θα ρίξει το φως του σε λύσεις που έψαχνες στα θέματα που αφορούν την καριέρα σου, αλλά και της όποιας κοινωνικής έκθεσης μπορεί να υφίστασαι. Μπορεί να κουβαλάς προβλήματα χρόνων με πίεση είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά. Τώρα όμως θα έχεις τη δυνατότητα να ανακουφιστείς λίγο και να νιώσεις πως δεν προσπαθείς να αντέξεις τις όποιες δυσκολίες, ότι είσαι με τον άνθρωπο που είσαι ή στη δουλειά που είσαι επειδή σε αυτή τη φάση της ζωής σου είναι μια ευχάριστη και όχι μια αναγκαστική επιλογή.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Το να μπαίνει ο Ήλιος σε ένα αέρινο ζώδιο, όπως ο Ζυγός σου είναι πιο ευχάριστο. Και στην προκειμένη όντως μπορείς να ευχαριστηθείς τις προοπτικές και το νόημα στα πράγματα με τα οποία ασχολείσαι. Αν νιώθεις ότι έχει χαθεί η απόλαυση στις δραστηριότητες σου, ότι για παράδειγμα έχεις γίνει ένας κυνηγός χρήματος που έχει χάσει τη διάθεση με την οποία έκανε τη δουλειά του, ότι είσαι σε μια σχέση που την κρατούν η ματαιότητα και οι φοβίες θα μπορέσεις να δεις κατά πόσο μπορείς να είσαι ουσιαστικά παρόν.

ΙΧΘΥΕΣ

Ο Ήλιος περνάει στο Ζυγό και θα μπορέσεις να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους και τις κατάλληλες λύσεις που μπορούν να λειτουργήσουν σαν χορηγοί στις προσπάθειες σου. Ακόμα κι αν προέκυψαν δυσκολίες σε οικονομικά ζητήματα το προηγούμενο διάστημα ο Ήλιος από εδώ θα είναι αρκετά επιβοηθητικός το μεγαλύτερο διάστημα και θα σου δώσει τη δυνατότητα να βρεις μια όαση μέσα στην έρημο. Ακόμα κι αν είναι σαν καμαρούλα μια σταλιά 2?2 θα είναι αρκετή για να δροσιστείς και να ξαποστάσεις.

Πηγή: astrologos.gr