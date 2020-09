Αθλητικά

Champions League: έτοιμος για το πρώτο βήμα ο ΠΑΟΚ

Έτοιμος για τη μεγάλη αυτή και συναρπαστική, όπως προβλέπεται, αναμέτρηση ο Δικέφαλος της Θεσσαλονίκης, πάει με κεκτημένη ταχύτητα για να κερδίσει το χρυσοφόρο εισιτήριο...

Στο καινούργιο γήπεδο της πόλης του Κράσνονταρ θα δώσει ο ΠΑΟΚ σήμερα τα πρώτα του διαπιστευτήρια απέναντι στην ομώνυμη ρωσική ομάδα με στόχο το πρώτο και σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League.

Έτοιμος για τη μεγάλη αυτή και συναρπαστική, όπως προβλέπεται, αναμέτρηση ο Δικέφαλος της Θεσσαλονίκης, πάει με κεκτημένη ταχύτητα για να κερδίσει το χρυσοφόρο εισιτήριο μετά τις επιτυχίες που είχε στην Τούμπα απέναντι στην τουρκική Μπεσίκτας και την Πορτογαλική Μπενφίκα. Ξέρει ωστόσο πως δεν είναι εύκολο το έργο του απέναντι σε μία ομάδα επαρκώς προετοιμασμένη, καθώς έχει ήδη παίξει οκτώ παιχνίδια στο ρώσικο πρωτάθλημα και είναι μία από τις ανερχόμενες δυνάμεις του ρωσικού ποδοσφαίρου.

Η Κράσνονταρ έχοντας υπέρ αυτής μία πρόκριση απέναντι στον ΠΑΟΚ πριν από πέντε χρόνια με το 2-1 επί του Δικέφαλου στην ίδια πόλη αλλά σε άλλο γήπεδο, φιλοδοξεί να κάμψει το ψυχολογικό αβαντάζ που έχει η Ελληνική ομάδα που έρχεται με υψηλές προσδοκίες για να πετύχει αυτό που ποτέ ως τώρα στην ιστορία της δεν το κατάφερε. Την πρόκριση στους ομίλους.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους και ο τεχνικός της ομάδας Άμπελ Φερέιρα ολοκλήρωσε τα σχέδια του για το αυριανό παιχνίδι. Ουσιαστικές αλλαγές δεν προβλέπεται να κάνει και αυτό που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο θα είναι ένα σχήμα παρόμοιο με αυτό που έθεσε νοκ άουτ την Μπενφίκα πριν από λίγες μέρες. Συνεπώς προβλέπεται πώς θα ξεκινήσουν Ζίβκο Ζίβκοβιτς, Κρέσπο Γιαννούλης Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Ινγκασον, Ελ Καντουρί, Σβαμπ, Πέλκας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόλης.

Η Κράσνονταρ όπως έδειξε και στο προχθεσινό παιχνίδι της απέναντι στη Κίμκι που την συνέτριψε με 7-2 βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και μάλιστα κάλυψε το χαμένο έδαφος από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος αναρριχώμενη στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, τρεις μόλις βαθμούς πιο πίσω από τους πρωτοπόρους Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Σπαρτάκ Μόσχας.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο 38χρονος Γάλλος Κλεμάν Ταρπίν και το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22.00 ώρα Ελλάδος.