Κοινωνία

Οδηγός μηχανής χωρίς άδεια οδήγησης παρέσυρε πεζή

Ο οδηγός της μηχανής στερούνταν της προβλεπόμενης άδειας οδήγησης, ενώ δεν είχε σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος...

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, χθες το πρωί, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Ερμιόνης, όταν δίκυκλο όχημα που οδηγούσε 58χρονος παρέσυρε 75χρονη πεζή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Άμεσα η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου, απ΄ όπου και εξήλθε.

Σε περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του εν λόγω δικύκλου στερούνταν της προβλεπόμενης άδειας οδήγησης καθώς και ότι δεν είχε σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος.

Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Ερμιόνης του Λιμεναρχείου Ναυπλίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 58χρονος, ενώ επίσης επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.