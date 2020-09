Κοινωνία

Μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα υπό κατάληψη σχολείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για «φρικιαστικό γεγονός» έκανε λόγο ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας...

Μαθήτρια τραυματίστηκε σε υπο κατάληψη σχολείο, το πρωί της Δευτέρας, στη Θεσσαλονίκη.

Το άτυχο κορίτσι τραυματίστηκε στο Γυμνάσιο των Νέων Επιβατών, όταν επιχείρησε να εξέλθει του κτιρίου, πηδώντας τα κάγκελα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε φρεάτιο. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο “Ιπποκράτειο” όπου υποβλήθηκε σε μικροεπέμβαση.

Για «φρικιαστικό γεγονός» έκανε λόγο ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, απευθύνοντας έκκληση στους μαθητές να σταματήσουν τις καταλήψεις και να προσέλθουν σε διάλογο. «Το σχολείο είναι ασφαλές όταν λειτουργεί» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κόπτσης.

Το συμβάν επιβεβαίωσε και η αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Θερμαϊκού, Σοφία Ζηφκοπούλου. «Ενημερώθηκα πως χτύπησε ένα παιδί, ενώ το σχολείο τελούσε υπό κατάληψη. Δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμη τι ακριβώς συνέβη», ανέφερε στο thestival.gr.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η κατάληψη στο εν λόγω Γυμνάσιο έγινε για τη μη χρήση μάσκας στο σχολείο.