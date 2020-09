Κοινωνία

Κορονοϊός: το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τον συνωστισμό σε πλατείες (βίντεο)

Ο Σταύρος Μπαλάσκας μίλησε στον ΑΝΤ1 για την επιχείρηση “lockdown” σε πλατείες και πάρκα. Με κάμερες στο εξής ΜΑΤ και Ομάδα Δράσης.

Σχέδιο για ιδιότυπο “lockdown” σε πλατείες και πάρκα έχει καταρτίσει η Ελληνική Αστυνομία, ως έσχατο μέσο για την αποφυγή του συνωστισμού πολιτών και για την εφαρμογή των νέων μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού που τέθηκαν, από σήμερα, σε ισχύ.

Η ΕΛ.ΑΣ., όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στη ΓΑΔΑ, θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους και θα επιβάλει τα αντίστοιχα πρόστιμα, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η λήψη μέτρων αντίστοιχων με εκείνα του περασμένου Μαρτίου.

Μεταξύ των μέτρων που ενδέχεται να εφαρμόσει η ΕΛ.ΑΣ είναι οι κορδέλες” αποκλεισμού σε πλατείες προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός και οι ομάδες έκτακτου από-συγχρωτισμού, δηλαδή αστυνομικοί που θα καταφτάνουν πολύ έγκαιρα σε σημεία με υπερσυγκέντρωση ανθρώπων για να γίνονται συστάσεις.

Ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" τόνισε: "Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, πέραν από κάποιες περιπολίες. Ελπίζουμε η νεολαία να μην κάνει όσα έκανε στο παρελθόν. Το να μπλοκάρουμε όλες τις πλατείες δεν γίνεται".

Παράλληλα, ο κ. Μπαλάσκας έκανε γνωστό ότι από την άλλη εβδομάδα θα φέρουν πλέον πάνω τους και κάμερες οι άνδρες της Ομάδας Δράσης και τα ΜΑΤ, ώστε να καταγράφονται όλες οι επιχειρήσεις. Με το μέτρο αυτό θα σταματήσει τόσο η αστυνομική αυθαιρεσία, όσο και οι άδικες κατηγορίες σε βάρος των αστυνομικών. "Η εικόνα είναι αδιάψευστος μάρτυρας" τόνισε χαρακτηριστικά.