Κοινωνία

Καρδίτσα: νέα επιχείρηση για τους εγκλωβισμένους στην Οξυά

Με 2 ελικόπτερα ο απεγκλωβισμός των 40 κατοίκων. Σβήνουν οι ελπίδες για την 43χρονο φαρμακοποιό. Τι ζητά η μητέρα της. Στην Καρδίτσα ο πρωθυπουργός.

Με δύο ελικόπτερα πραγματοποιείται αυτήν την ώρα ο απεγκλωβισμός κατοίκων στην περιοχή Οξυά του Δήμου Μουζακίου, η οποία επλήγη από τον μεσογειακό κυκλώνα "Ιανό".

Οι περισσότεροι από τους 40 εγκλωβισμένους μεταφέρονται στην έδρα του Δήμου, καθώς είναι αδύνατη η μετακίνησή τους σε περιοχές, όπως το Μουζάκι ή η Καρδίτσα μετά τις ζημιές που έχει υποστεί το οδικό δίκτυο.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από επικοινωνία που είχε ο περιφερειάρχης με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο της επιχείρησης.

Τα ελικόπτερα στη συνέχεια θα εφοδιάσουν με τρόφιμα και νερό όσους κατοίκους δεν θελήσουν να μετακινηθούν, όπως έγινε χθες. Πολλοί κάτοικοι αρνούνται να αφήσουν το χωριό, ωστόσο, κάποιοι χρήζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας, όπως μία έγκυος που βρίσκεται στον 5ο μήνα της κύησης, η οποία απεγκλωβίστηκε μαζί με τον γιο της και τον ιερέα πατέρα της.

Σβήνουν οι ελπίδες για την 43χρονη φαρμακοποιό

Συνεχίζονται οι έρευνες για την τύχη της 43χρονης φαρμακοποιού, που αγνοείται από το Μουζάκι Καρδίτσας, μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας.

Το Σάββατο βρέθηκε το αυτοκίνητο της γυναίκας, αλλά τα ίχνη της ίδιας έχουν χαθεί, με αποτέλεσμα η αγωνία να παρατείνεται. Η 43χρονη προσπάθησε να περάσει με το όχημά της ένα πολύ επικίνδυνο πέρασμα, με τα ορμητικά νερά του ποταμού στην περιοχή να την παρασύρουν.

Μάλιστα, η μητέρα της φαρμακοποιού ζήτησε να σταματήσουν τα σενάρια που στόχο έχουν να στοχοποιήσουν την κόρη της ότι έφταιγε. "Άνοιξε η γη και την κατάπιε" είπε χαρακτηριστικά.

Από πλευράς του ο αδελφός της 43χρονης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" τόνισε ότι ψάχνουν να τη βρουν μέσα σε ένα απελπιστικό τοπίο. Απάντησε δε σε όσους υποστηρίζουν ότι η γυναίκα αγνόησε τις συστάσεις των αστυνομικών, λέγοντας ότι εν μέσω Θεομηνίας δεν υπήρχε ρεύμα, ήταν όλα σκοτεινά και η ίδια ακολούθησε απλώς την ίδια διαδρομή που έκανε κάθε μέρα.

Στην Καρδίτσα ο πρωθυπουργός

Τις πληγείσες περιοχές της Καρδίτσας επισκέπτεται σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης, στις 09:00, θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο Καρδίτσας με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, στελεχών της κυβέρνησης και βουλευτών. Στη συνέχεια, στις 11:00, θα επισκεφθεί το Μουζάκι.