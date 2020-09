Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Ο Γιάννης Μπέζος για το “Παρουσιάστε”, τις κριτικές και την Αλίκη Βουγιουκλάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σπουδαίος ηθοποιός μίλησε για την πορεία του και την καινούργια σειρά του ΑΝΤ1 "Παρουσιάστε". Η συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το μεγάλο λάθος της.