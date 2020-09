Οικονομία

“Ιανός”: Ποιες περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα

Η εικόνα για τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Επανηλεκτροδοτήθηκαν οι περιοχές Πεσάδα, Αγ.Θέκλα Παλικής και Φισκάρδο και συνεχίζονται αυτή την ώρα οι εργασίες για την ηλεκτροδότηση της περιοχής της Αγ.Ευφημίας στην Κεφαλονιά, ανακοίνωσε το πρωί ο ΔΕΔΔΗΕ. Στις λοιπές περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία η εικόνα έχει ως εξής:

Στη Ζάκυνθο συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης μεμονωμένων βλαβών στη Χαμηλή Τάση.

Στην Ιθάκη προχώρησαν οι εργασίες στο Βόρειο τμήμα του νησιού, όπου υπενθυμίζεται ότι παρουσιάζονται τα σοβαρότερα προβλήματα λόγω μεγάλου αριθμού δέντρων που έχει πέσει στο Δίκτυο, ενώ η περιοχή έχει επανηλεκτροδοτηθεί έως και τον οικισμό Σταυρός.

Στην Καρδίτσα, συνεχίζεται πυρετωδώς το δύσκολο έργο άντλησης των υδάτων και εκκρεμεί η ηλεκτροδότηση 5 υποσταθμών στο κέντρο της πόλης, καθώς τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν καταφέρει να ηλεκτροδοτήσουν 109 υποσταθμούς.

Τα ενισχυμένα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ σε όλες τις πληγείσες περιοχές, συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς το έργο τους, με στόχο να αποκατασταθούν όλες οι σημαντικές ζημιές στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έως σήμερα το βράδυ.