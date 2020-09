Πολιτισμός

Γλυπτά Παρθενώνα: Την επιστροφή τους στην Ελλάδα ζητούν Αμερικανοί βουλευτές

Η επιστολή 18 Αμερικανών βουλευτών στον Μπόρις Τζόνσον για τα Γλυπτά του Παρθενώνα..

Επιστολή στον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον με την οποία του ζητούν να ξεκινήσει «σοβαρές» συζητήσεις για την επιστροφή στην Ελλάδα των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλαν 18 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι «τα γλυπτά του Παρθενώνα έχουν αποτελέσει σημείο τριβής για δυτικούς συμμάχους εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η Ελλάδα από καιρό ζητά την επιστροφή τους.

Σήμερα σας απευθύνουμε την επιστολή ως μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής για ελληνικά θέματα (congressional caucus on Hellenic Issues) με την οποία καλούμε την κυβέρνησή σας να διαπραγματευτεί με την ελληνική κυβέρνηση σοβαρά για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα».

Στόχος τους, σύμφωνα με την Daily Mail, είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα να έχουν επιστραφεί στην Ελλάδα μέχρι το 2021, στην 200η επέτειο από την επανάσταση του 1821. «Είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειές σας αλλά και την καλή θέλησή σας για την στήριξη των ιστορικά ειδικών σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ και αναμένουμε την περαιτέρω ενίσχυσή τους με την ολοκλήρωση θεμάτων όπως αυτά» αναφέρεται επίσης στην επιστολή.

Η επιστροφή των γλυπτών σύμφωνα με τις ΗΠΑ θα αποτελέσει μια ευκαιρία για τον Μπόρις Τζόνσον να μείνει στην ιστορία ως ένας πολιτικός που σέβεται τόσο την ιστορία της Βρετανίας όσο και τη νέα θέση της χώρας στον κόσμο μετά το Brexit». Σύμφωνα με τη Daily Mail, για να προχωρήσει η επιστροφή των γλυπτών, θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στον νόμο British Museum Act του 1963 που απαγορεύει την επιστροφή αρχαιοτήτων.