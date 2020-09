Πολιτική

Μητσοτάκης: Το μέλλον που θέλουμε αντικατοπτρίζεται στον ΟΗΕ που χρειαζόμαστε

Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας για την επέτειο των 75 χρόνων από την ίδρυση του ΟΗΕ.

Στα Ηνωμένα Έθνη ως «έναν φάρο ελπίδας κι ως ένα αυθεντικό παράδειγμα παγκόσμιας συνεργασίας», αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε παρέμβασή του στη διαδικτυακή σύνοδο για τον εορτασμό της 75ης επετείου από την ίδρυση του ΟΗΕ. Υπογράμμισε, επίσης, την αδιαμφισβήτητη συνεισφορά του Οργανισμού «στη διατήρηση και την οικοδόμηση της ειρήνης καθώς και στην αποτροπή συγκρούσεων» επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως τα Ηνωμένα Έθνη είναι «ένα ισχυρό όχημα για αλλαγές». Αλλά και ότι «η τήρηση του Διεθνούς Δικαίου βρίσκεται στην καρδιά αυτού του Συστήματος Πολυμερούς Συνεργασίας».

«Όταν αντιπρόσωποι από 46 χώρες -περιλαμβανομένης της δικής μου- συναντήθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο τον Ιούνιο του 1945 βρίσκονταν ενώπιον ενός κόσμου που είχε διαλυθεί από έξι χρόνια πολέμου. Η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είχαν διαφυλαχθεί, αλλά με αδιανόητο ανθρώπινο κόστος.

Γι' αυτό ο Χάρτης του ΟΗΕ που έθεσαν σε εφαρμογή με την υπογραφή τους οι αντιπρόσωποι εκείνη τη χρονιά διαπνεόταν από τρεις θεμελιώδεις στόχους: την Ειρήνη και την Ασφάλεια, την Ανάπτυξη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Καθώς στεκόμαστε σήμερα εδώ, ενωμένοι και δείχνοντας την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε ένα νέο και διαρκώς εξελισσόμενο σύνολο προκλήσεων που αφορούν τον τρόπο ζωής μας, λέω με υπερηφάνεια ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τη διεθνή κοινότητα χαιρετίζοντας αυτές τις αξίες, στην 75η επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την παρέμβασή του.

Επισημαίνοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη γεννήθηκαν από έναν ζωντανό εφιάλτη, ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τον ρόλο τους και υπογράμμισε: «Η συνεισφορά του ΟΗΕ στη διατήρηση και την οικοδόμηση της ειρήνης καθώς και στην αποτροπή συγκρούσεων είναι αδιαμφισβήτητη. Αναρίθμητες ζωές έχουν σωθεί χάρη στις ενέργειες των Ηνωμένων Εθνών. Εκατομμύρια άνθρωποι που είχαν εκτοπιστεί μέσα στην χώρα τους ή είχαν υποχρεωθεί να διασχίσουν σύνορα αναζητώντας την ασφάλεια έχουν βρει καταφύγιο, φροντίδα και προστασία από αυτόν τον θαυμαστό και εξελισσόμενο διεθνή θεσμό. Η υιοθέτηση της Ατζέντας του 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν ενισχύσει την κοινή μας φιλοδοξία και μας έχουν οδηγήσει, ως οργανισμό, σε ένα νέο επίπεδο, και δικαίως. Οι εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις του συστήματος Ανάπτυξης του ΟΗΕ αξίζουν την ολόψυχη στήριξή μας».

Για την ανάγκη προώθησης αλλαγών, ο πρωθυπουργός είπε πως «εναπόκειται στο κάθε μέλος της διεθνούς κοινότητας να αδράξει τις δυνατότητες που έχουμε από κοινού στη διάθεσή μας. Για να το πράξουμε αυτό, πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στο Σύστημα Πολυμερούς Συνεργασίας, με τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα του». Πρόσθεσε ταυτόχρονα πως «η τήρηση του Διεθνούς Δικαίου βρίσκεται στην καρδιά αυτού του Συστήματος Πολυμερούς Συνεργασίας. Η διασφάλιση του σεβασμού, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του διεθνούς ελέγχου των εξοπλισμών, της μη εξάπλωσης (όπλων μαζικής καταστροφής), της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας. Αυτές είναι οι αξίες της Πολυμερούς Συνεργασίας σε αυτήν την 75η επέτειό μας».

Αναπόφευκτη ήταν η αναφορά τη δοκιμασία της πανδημίας του κορονοϊού. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός: «Η πανδημία της Covid-19 είναι μία εμφατική υπενθύμιση που εξηγεί γιατί η Πολυμερής Συνεργασία λειτουργεί και γιατί είναι τόσο αναγκαία. Ο ηγετικός ρόλος των Ηνωμένων Εθνών, και ειδικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι κρίσιμος σε αυτή τη συγκυρία. Γι' αυτόν τον λόγο έχει έρθει ο καιρός να αρχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε μία νέα παγκόσμια Αρχιτεκτονική Υγείας. Η επίτευξη της ισότιμης πρόσβασης σε εμβόλια και η ανεμπόδιστη θεραπεία της Covid-19 για το καλό της παγκόσμιας δημόσιας υγείας είναι κομβικής σημασίας συστατικά για την οικοδόμηση αυτής της νέας Αρχιτεκτονικής Υγείας του αύριο.

Από τη σύστασή του, ο ΟΗΕ βοηθά τον κόσμο να ξεπεράσει προκλήσεις που, διαφορετικά, μεμονωμένα κράτη-μέλη, ανεξαρτήτως του πόσο ισχυρά είναι, ουδέποτε θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μόνα τους. Αυτό παραμένει αληθές, καθώς νέες προκλήσεις έχουν εμφανιστεί και νέα ζητήματα διαμορφώνουν την παγκόσμια πραγματικότητα».

Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε την παρέμβασή του επισημαίνοντας: «Τα θέματα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι εύκολα. Το μέλλον μας επιφυλάσσει εξαιρετικά μεγάλες προκλήσεις. Όμως παραμένω αισιόδοξος. Μαζί, όπως το έχουμε πράξει μέχρι σήμερα, μπορούμε όχι μόνο να λύσουμε αυτά τα προβλήματα αλλά να θέσουμε τις βάσεις για έναν καλύτερο κόσμο για τις μελλοντικές γενιές. Απευθυνόμενος σε όλους εσάς σήμερα υποστηρίζω ότι το Μέλλον που Θέλουμε αντικατοπτρίζεται στον ΟΗΕ που Χρειαζόμαστε, και είναι αυτός ο ΟΗΕ τον οποίο ακούραστα θα πρέπει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε».