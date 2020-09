Κοινωνία

Πληθαίνουν οι καταλήψεις στα σχολεία

Ξεπερνούν τις 100 οι καταλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ποια τα αιτήματα. Τι σχολιάζει το υπουργείο Παιδείας. Τι καταγγέλλουν οι γονείς.

Όλο και περισσότερα σχολεία στη χώρα μας βάζουν λουκέτο, καθώς οι μαθητές προχωρούν σε καταλήψεις, αντιδρώντας στην πολύωρη χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ζητώντας το σπάσιμο των τμημάτων, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», ο αριθμός των καταλήψεων έχει ξεπεράσει τις 100 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρά το ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρξε και εισαγγελική παρέμβαση.

Οι περισσότερες καταλήψεις εντοπίζονται σε Κρήτη (ενδεικτικά, 14 σχολεία στον νομό Ηρακλείου), Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Μαγνησία, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία (οκτώ γυμνάσια και λύκεια σε Πύργο, Αρχαία Ολυμπία και Βάρδα) και Καβάλα, ενώ καταλήψεις υπάρχουν και σε σχολεία της Αττικής, όπως στην Πετρούπολη, το Χαϊδάρι και την Αρτέμιδα.

Το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι οι περισσότερες καταλήψεις είναι πολιτικά υποκινούμενες, ενώ πολλοί γονείς διαμαρτύρονται κάνοντας λόγο για την ανοχή συνδικαλιστών εκπαιδευτικών στις καταλήψεις των μαθητών.

Χθες, παραγγελία να σχηματιστούν δικογραφίες για τις καταλήψεις στα σχολεία έδωσε η εισαγγελέας ανηλίκων Θεσσαλονίκης στην Αστυνομία. Η Δήμητρα Τσιαρδακλή ζητάει να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία και να γίνουν συλλήψεις αν διαπιστωθεί η εμπλοκή ενηλίκων ως υποκινητών. Το αδίκημα αφορά τη «διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας».