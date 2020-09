Κοινωνία

Φωτιά σε αποθήκη στη Μεταμόρφωση

Μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα.

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης αποθήκη στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε στην αποθήκη, που βρίσκεται στην οδό Κ.Βάρναλη και στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες .

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο χώρο ήταν εκτεταμένες, ωστόσο η φωτιά δεν επεκτάθηκε, και δεν προκάλεσε καταστροφές σε άλλα κτίρια.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.