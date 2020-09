Κοινωνία

Βυθίστηκε σκάφος στον Πόρο

Συναγερμός στο Λιμενικό για ιστιοπλοϊκό με δύο επιβαίνοντες που παρουσίασε εισροή υδάτων.

Ιστιοπλοϊκό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν δύο Γερμανοί υπήκοοι, βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του Πόρου, λόγω εισροής υδάτων που προκλήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία.

Οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού περισυνελέγησαν από θαλαμηγό και είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο βρίσκεται πλωτό του λιμενικού, ενώ από τη βύθιση του σκάφους δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση έως τώρα.