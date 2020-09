Κόσμος

Κολομβία: στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές (εικόνες)

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, όπου έπεσε νεκρός διαδηλωτής, στα χέρια αστυνομικών.

Χιλιάδες Κολομβιανοί διαδήλωσαν ξανά χθες, Δευτέρα, κατά της αστυνομικής βίας και της κυβερνητικής πολιτικής, ένδεκα ημέρες μετά τις διαδηλώσεις που είχαν ξεσπάσει έπειτα από τον θάνατο ενός άνδρα στα χέρια αστυνομικών.

Συνδικαλιστές και φοιτητές ήταν στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων και των πορείων, οι οποίες κατάληξαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις της τάξης στο κέντρο της Μπογοτά.

Διαδηλωτές έριξαν πέτρες εναντίον της αστυνομίας, η οποία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων και βομβίδων.

Μονάδες αντιμετώπισης ταραχών επενέβησαν για να περιορίσουν τις “βίαιες” ενέργειες στην Μπογοτά, καθώς και στις πόλεις Μεντεγίν και Πάστο, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας, ο στρατηγός Όσκαρ Ατεχορτούα.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι συνελήφθησαν για συμμετοχή σε βανδαλισμούς τραπεζών και δημόσιας περιουσίας, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 5.600 άνθρωποι συμμετείχαν στις 142 διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες στην Κολομβία, όμως στο τέλος της ημέρας η συμμετοχή φαινόταν να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Έπειτα από μια ανάπαυλα ένδεκα ημερών, φοιτητές που φορούσαν μάσκες βγήκαν ξανά στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους απέναντι στην αστυνομία.

Χθες οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το κέντρο της Μπογοτά, φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομικής βίας, κατά ενός πρόσφατου κύματος σφαγών που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και κατά της οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου στην κολομβιανή πρωτεύουσα είχαν πραγματοποιηθεί επί ημέρες διαδηλώσεις μετά τον θάνατο στις 9 Σεπτεμβρίου του 43χρονου μηχανικού Χαβιέρ Ορντόνιες, ο οποίος πέθανε μετά τη βίαιη προσαγωγή του από δύο αστυνομικούς.

Το βίντεο από τη σύλληψή του, το οποίο αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τους αστυνομικούς να χτυπούν τον Ορντόνιες, ο οποίος βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος, πολλές φορές με όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης. Αυτά τα χτυπήματα ήταν, σύμφωνα με την εισαγγελία, η αιτία του θανάτου του.

Χθες η δικαιοσύνη ζήτησε να τεθούν υπό προσωρινή κράτηση οι δύο αστυνομικοί που τον συνέλαβαν και οι οποίοι κατηγορούνται για βασανιστήρια και ανθρωποκτονία.

Στη διάρκεια των κινητοποιήσεων που ακολούθησαν τον θάνατο του Ορντόνιες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας είχαν ανοίξει πυρ, σκοτώνοντας 12 διαδηλωτές. Έρευνες διεξάγονται εναντίον πολλών αστυνομικών για τα περιστατικά αυτά.

Παράλληλα χιλιάδες ήταν οι τραυματίες από τα επεισόδια που είχαν ξεσπάσει, ανάμεσά τους και πολλά μέλη των δυνάμεων της τάξης, ενώ είχαν υποστεί ζημιές και δεκάδες αστυνομικά τμήματα.