Κόσμος

Ινδία: Αυξάνονται οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας

"Μάχη" με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στα χαλάσματα για τον εντοπισμό επιζώντων.

Σε τουλάχιστον είκοσι νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων στην κατάρρευση τριώροφης πολυκατοικίας στο Μπιγουάντι, 38 χιλιόμετρα από τη Μουμπάι, όπου η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα.

Σχεδόν τριάντα ώρες αφότου το κτίριο κατέρρευσε το πρωί της Δευτέρας, αξιωματούχοι είπαν νωρίτερα σήμερα ότι 20 ως 25 ένοικοί της υπάρχουν φόβοι πως παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Ως αυτό το στάδιο, 25 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, ενώ περίπου 20 άνθρωποι διασώθηκαν από περίοικους αμέσως μετά την κατάρρευση.

Το κτίριο, που ανεγέρθηκε πριν από 43 χρόνια, είχε 40 διαμερίσματα και περίπου 150 ενοίκους.

Κατά έναν αξιωματούχο, στο ισόγειο υπήρχε βιοτεχνία ενδυμάτων και εργαζόμενοι πιστεύεται πως κοιμούνταν μέσα σε αυτήν όταν το κτίριο κατέρρευσε. «20 ως 25 άνθρωποι είναι ακόμη παγιδευμένοι στα συντρίμμια, σύμφωνα με ντόπιους», πρόσθεσε.

Το Μπιγουάντι μετατράπηκε το τελευταίο διάστημα σε διαμετακομιστικό κόμβο, με πολλές εταιρείες του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου να διατηρούν εκεί αποθήκες για να ικανοποιούν την καταναλωτική ζήτηση στη Μουμπάι.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο υπουργός Εσωτερικών Αμίτ Σα εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Ινδία την περίοδο των μουσώνων, από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές διαβρώνουν τα θεμέλιά τους. Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε κτίριο στη βιομηχανική πόλη Μαχάντ, περίπου 165 χιλιόμετρα νότια της Μουμπάι.