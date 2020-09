Κοινωνία

Κορκονέας: Στον Άρειο Πάγο για την αναίρεση της αποφυλάκισής του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο η υπόθεση της αποφυλάκισης του Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου συζητείται σήμερα η αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο Επαμεινώνδας Κορκονέας, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του «πρότερου σύννομου βίου».

Ο Κορκονέας αποφυλακίστηκε μετά από 13 χρόνια που εξέτισε για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, το Δεκέμβριο του 2008 στα Εξάρχεια.

Οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσαν με αφορμή τη συζήτηση στο ΣΤ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου ότι, θα ζητήσουν «τααυτονόητα: Δικαιοσύνη, πραγματική τιμωρία και σεβασμό στη μνήμη του 15χρονου παιδιού».

«Όπως και τότε με μεγάλη έμφαση και ένταση δηλώσαμε, ζητώντας την άσκηση αναίρεσης εκ μέρους του κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά της προκλητικής αυτής αποφάσεως, η προσβαλλόμενη απόφαση πλήττει καίρια το κύρος της Δικαιοσύνης, παραβιάζει τις βασικές αρχές του Κράτους Δικαίου και εν τοις πράγμασιν αμφισβητεί το δικαίωμα στη ζωή ενός αθώου 15χρονου παιδιού, ενθαρρύνοντας στην ουσία την επανάληψη παρόμοιων εγκλημάτων από αστυνομικούς», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι δύο δικηγόροι. Και προσθέτουν:

«Ως συνήγοροι πολιτικής αγωγής και υποστήριξης της κατηγορίας στο πλευρό της Οικογένειας του δολοφονημένου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, της μητέρας και της αδελφής του, αύριο θα υποστηρίξουμε την Αναίρεση του κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ζητώντας εκείνα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα: Δικαιοσύνη, Πραγματική Τιμωρία και Σεβασμό στη Μνήμη του 15χρονου παιδιού».

Στην περίπτωση που το δικαστήριο ταχθεί υπέρ της αναίρεσης της απόφασης, ο Κορκονέας που είναι ελεύθερος, θα παραπεμφθεί για να δικαστεί εκ νέου από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο.