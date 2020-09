Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σύσκεψη στο Άγιον Όρος για τα κρούσματα

Τουλάχιστον δέκα κρούσματα έχουν καταγραφεί έως τώρα σε δυο μονές και μια σκήτη. Στις Καρυές ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Σύσκεψη με τη συμμετοχή του λοιμωξιολόγου Σωτήρη Τσιόδρα και του Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου πραγματοποιείται από το πρωί στις Καρυές του Αγίου Όρους, με θέμα την αναχαίτιση της διασποράς του κορονοϊού στη χερσόνησο του Άθω.

Τουλάχιστον δέκα κρούσματα έχουν καταγραφεί έως τώρα σε δυο μονές και μια σκήτη, ενώ ένας μοναχός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Δεν αποκλείεται, με την ολοκλήρωση της σύσκεψης, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους να ανακοινώσει μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν και το εκ νέου κλείσιμο της χερσονήσου του Άθω για τους προσκυνητές.