Έλεν ΝτιΤζένερις: Η “συγγνώμη” στους συνεργάτες της στην πρεμιέρα του σόου

Η διάσημη παρουσιάστρια επέστρεψε στη μικρή οθόνη και φυσικά δεν έλειψαν οι αναφορές της στις καταγγελίες για «τοξική» εργασιακή κουλτούρα.

Η Έλεν ΝτιΤζένερις (Ellen DeGeneres) επέστρεψε στη μικρή οθόνη με την ομώνυμη τηλεοπτική της εκπομπή και φυσικά δεν έλειψαν οι αναφορές της στις καταγγελίες για «τοξική» εργασιακή κουλτούρα που επικρατεί στα παρασκήνια του σόου.

Αφού είπε με σαρκασμό ότι είχε ένα «υπέροχο... σούπερ καταπληκτικό» καλοκαίρι, η Έλεν μπήκε κατευθείαν στο «ψητό» για τις καταγγελίες και την έρευνα της WarnerMedia.

«Έμαθα ότι συνέβησαν πράγματα που ποτέ δεν θα έπρεπε να έχουν συμβεί», είπε και πρόσθεσε: «Τα παίρνω όλα πολύ σοβαρά και θέλω να πω ότι λυπάμαι πολύ για τους ανθρώπους που τους επηρέασαν. Ξέρω ότι βρίσκομαι σε θέση ισχύος και συνειδητοποιώ ότι έχω την ευθύνη. Αναλαμβάνω την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στην εκπομπή μου».

«Είμαι εκείνο το άτομο που βλέπετε στην τηλεόραση. Είμαι επίσης πολλά άλλα πράγματα», είπε η ΝτιΤζένερις.

Πρόσθεσε ακόμη ότι μετά τις καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν έχει κάνει «τις απαραίτητες αλλαγές» στην εκπομπή.

«Είχαμε πολλές συζητήσεις τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με την εκπομπή, τον χώρο εργασίας και τι θέλουμε για το μέλλον. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες αλλαγές και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο», είπε.

Τρεις κορυφαίοι παραγωγοί του "The Ellen DeGeneres Show" αποχώρησαν από το σόου, ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής Warner Bros. τον Αύγουστο, έπειτα από τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας σχετικά με καταγγελίες περί bullying, ρατσισμού και σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος τους.

Οι καταγγελίες για ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον περιλάμβαναν τις επικρίσεις ότι η Ντε Τζένερις είναι κακόβουλος άνθρωπος. Όλα αυτά οδήγησαν σε μια καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία οι χρήστες αξίωναν την αντικατάστασή της αλλά και σε δημόσιες δηλώσεις συμπαράστασης προς το πρόσωπο της ηθοποιού από την Κέιτ Πέρι, τον Άλεκ Μπόλντγουιν και τον Άστον Κούτσερ.

Η Ντε Τζένερις, που είναι ομοφυλόφιλη, αστειεύτηκε λέγοντας πως είναι καλή ηθοποιός διότι έχει υποδυθεί στρέιτ γυναίκες. «Όμως, δεν πιστεύω ότι είμαι τόσο καλή που θα ερχόμουν εδώ κάθε ημέρα για 17 χρόνια και να σας κοροϊδεύω», είπε αναφερόμενη στη φήμη περί ευγένειας.