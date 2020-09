Πολιτική

Σακελλαροπούλου από Κύπρο: να αγωνιστούμε για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής

Κατά την δεύτερη μέρα της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί, η κ. Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε τα Φυλακισμένα Μνήματα και τον Τύμβο Μακεδονίτισσας.

«Να αγωνιστούμε με ακλόνητη πίστη και επιμονή για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της Κύπρου», δήλωσε η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από την Κύπρο όπου βρίσκεται.

Κατά την άφιξή της στα Φυλακισμένα Μνήματα την υποδέχθηκε η υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κύπρου Εμιλυ Γιολίτη. Ακολούθησε τρισάγιο, κατάθεση στεφάνου και ξενάγηση στο χώρο.

Αμέσως μετά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο στρατιωτικό κοιμητήριο, τον Τύμβο Μακεδονίτισσας, όπου ενημερώθηκε για την ιστορία του σημείου και της περιοχής και ξεναγήθηκε από τον υπουργό Αμυνας Χ. Πετρίδη και τον αρχηγό ΓΕΕΦ Α/Σ Δ. Ζερβάκη στο ομοίωμα του στρατιωτικού μεταγωγικού ΝΟΡΑΤΛΑΣ, που βρίσκεται στην περιοχή.

Το ΝΟΡΑΤΛΑΣ κατέπεσε στις 22 Ιουλίου 1974 από φίλια πυρά προερχόμενο από τα Χανιά με τελικό προορισμό τη Λευκωσία, κατά τη διάρκεια μεταφοράς καταδρομέων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έρχονταν στην Κύπρο με σκοπό την υπεράσπιση του νησιού.

Μετά το πέρας της τελετής, η κ. Σακελλαροπούλου δήλωσε: «Με βαθιά συγκίνηση τιμάμε σήμερα τους ανδρείους που έπεσαν για την ελευθερία της Κύπρου. Ελάχιστο χρέος στη μνήμη τους είναι να αγωνιστούμε με ακλόνητη πίστη και επιμονή για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της Κύπρου».

Είχε προηγηθεί επίσκεψη στην οδό Λήδρας και την γραμμή κατάπαυσης του πυρός, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ στη Μαλούντα.