Παράξενα

Χειροπέδες σε καουμπόι που προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο (βίντεο)

Η στιγμή της σύλληψης του άνδρα που πήγε με το άλογό του μέσα στα αυτοκίνητα, προκαλώντας χάος.

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν οι οδηγοί σε αυτοκινητόδρομο του Σικάγο, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ένας καουμπόι βρέθηκε με το άλογό του ανάμεσα στα αυτοκίνητα, προκαλώντας επιπλέον κίνηση, σε ώρα αιχμής.

Όπως ο ίδιος δήλωσε, η κίνησή του ήταν ακτιβιστική για τη στήριξη του κινήματος για τα παιδιά #KidsLivesMatter.

Σκοπός είναι η επαγρύπνηση και τα κίνητρα για να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι και να βοηθήσουν τις κοινότητες να λάβουν καλύτερη χρηματοδότηση.

Ο καουμπόι, όμως, συνελήφθη και απομακρύνθηκε από το δρόμο συνοδεία αστυνομικών, ενώ φώναζε ότι «οι ζωές των παιδιών έχουν σημασία».

Το άλογο απομακρύνθηκε από την Αστυνομία, με τρέιλερ.