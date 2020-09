Υγεία - Περιβάλλον

Ιός του Δυτικού Νείλου: Συναγερμός για κρούσμα στην Χαλκιδική

Έκτακτα μέτρα στην περιοχή μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού.

Κρούσμα του δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στα Νέα Φλογητά του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Μετά από τη διάγνωση, αποφασίστηκε ο άμεσος ψεκασμός στον οικισμό, από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, οι Αρχές έδωσαν οδηγίες στους κατοίκους για τα μέτρα που θα πρέπει να ακολουθήσουν την ώρα του ψεκασμού (Τρίτη βράδυ στις 23:30).

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Από εκείνη την ώρα (23:30) και για τις επόμενες δύο ώρες καλούνται οι κάτοικοι να μην κυκλοφορούν.

2. Οι πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών πρέπει να παραμείνουν κλειστά.

3. Επιτρέπεται η χρήση των κλιματιστικών.

4. Όσοι έχουν κυψέλες μελισσών οφείλουν να τις απομακρύνουν.

5. Θα πρέπει να μην υπάρχουν απλωμένα ρούχα.

6. Τα φρούτα και τα λαχανικά στους κήπους μπορούν, αφού πλυθούν, από την επόμενη ημέρα να καταναλωθούν χωρίς πρόβλημα», αναφέρει ο κ. Καρράς.