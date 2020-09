Κοινωνία

Ανήλικος χάθηκε από τη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε στη Σουηδία!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ίχνη του 16χρονου χάθηκαν στις 27 Αυγούστου και αμέσως σήμανε συναγερμός στο "Χαμόγελο του Παιδού".

Η περιπέτεια του Γιουνέσι Μεχράν, 16,5 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.



Ο Γιουνέσι Μεχράν, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 27 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στη Σουηδία και είναι καλά στην υγεία του.

Για την εξαφάνιση του ο Σύλλογος "Το Χαμόγελο του Παιδιού" ενημερώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου και από την επόμενη ημέρα ξεκίνησε διαδικασίες για τον εντοπισμό του.

Όπως τονίζει «To Χαμόγελο του Παιδιού», θα βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης.