Κοινωνία

Κορονοϊός – Αττική: Μέτρα με “συνταγή”… καραντίνας επαναφέρουν οι Δήμοι

Ποιά είναι τα μέτρα

Η... εμπειρία από την περίοδο της καραντίνας δείχνει να αποτελεί ένα «όπλο» στα χέρια των δήμων της Αττικής, ενόψει του νέου κύματος της διασποράς του κορονοϊού και να έχει δημιουργήσει μια μορφή αυτοματοποίησης ως προς τα «αντανακλαστικά» τους γύρω από την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. Η συγκεκριμένη περιφέρεια της χώρας εμφανίζει εδώ και ημέρες έξαρση κρουσμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει επαγρύπνηση και κινητοποίηση των Αρχών με έκτακτα μέτρα. Οι δήμοι με τη σειρά τους, προβαίνουν και αυτοί σε ειδικά μέτρα, έχοντας πλέον τη σχετική εμπειρία από τα μέτρα εκείνα που είχαν λάβει την περασμένη άνοιξη.

Στο πλαίσιο λοιπόν της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του ιού, σχεδόν όλοι οι δήμοι κινητοποιούν και πάλι την ψηφιακή τεχνολογία. Έτσι επαναφέρουν το μέτρο του ηλεκτρονικού ραντεβού για τις υπηρεσίες τους, όπως το Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο. Σταδιακά επανέρχεται και η ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών και δικαιολογητικών, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία των αιτούντων.

Παράλληλα, οι πλατφόρμες για ηλεκτρονικές συναλλαγές και πληρωμές παραμένουν ενεργές, ώστε ένα μεγάλο μέρος των δημοτών να ακολουθεί αυτή την οδό πληρωμών, προς αποφυγή συνωστισμού στα ταμεία των δημοτικών υπηρεσιών.

Όπως είναι φυσικό, οι δήμοι της Αττικής έχουν προχωρήσει σε αναβολή ή ακόμη και ματαίωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραστάσεων και συναυλιών, ενώ ο δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού αναγκάστηκε να αναβάλει μέχρι νεοτέρας και την έναρξη λειτουργίας του Ανοιχτού Ελεύθερου Πανεπιστημίου.

Κάποιοι δήμοι συνεχίζουν να αξιοποιούν τον διαδικτυακό τρόπο δράσεων που ανέπτυξαν κατά την περίοδο της καραντίνας και που βοηθά στην παραμονή εντός της οικίας, όπως ο δήμος Γαλατσίου που ανακοίνωσε διαδικτυακά μαθήματα σκακιού και ο δήμος Ηρακλείου μαθήματα μουσικών οργάνων και φωτογραφίας.

Ωστόσο, ήδη έχει αρχίσει να απασχολεί και πάλι τις δημοτικές Αρχές το θέμα της μέριμνας και υποστήριξης ατόμων που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μόνοι τους τις ανάγκες τους και ίσως χρειαστούν και πάλι βοήθεια στο σπίτι, δηλαδή πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.α.

Ήδη η δήμος Βριλησσίων ανακοίνωσε πως επαναφέρει το πρόγραμμα «Μείνετε σπίτι, είμαστε δίπλα σας», που είχε εφαρμόσει τον περασμένο Απρίλιο. Αυτό περιλαμβάνει εξυπηρέτηση κατ’ οίκον για τις ευπαθείς ομάδες και για τα άτομα άνω των 60 ετών, θέτοντας αυτή τη φορά ως στόχο τον περιορισμό των μετακινήσεων στο ελάχιστο. Οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος θα μπορούν να εξυπηρετηθούν σε είδη σούπερ μάρκετ, σε φάρμακα, στη συνταγογράφηση και όπου υπάρξει μεγάλη ανάγκη συνοδείας σε γιατρό.

«Μαζί θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία», λέει η αρμόδια αντιδήμαρχος Βούλα Αρσένη-Λάμπρου και προσθέτει: «Στο πρώτο κύμα εξυπηρετήσαμε 4.000 συμπολίτες μας κατ' οίκον και συμβάλλαμε καθοριστικά στον περιορισμό της μετάδοσης των κρουσμάτων στην πόλη μας. Το προσωπικό του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης του δήμου μας θα συνεχίσει καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την προάσπιση της δημόσιας Υγείας».